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Posted 24 октября, 11:21

Published 24 октября, 11:21

Modified 24 октября, 11:31

Updated 24 октября, 11:31

Денежные призы ко Дню Автомобилиста!

Денежные призы ко Дню Автомобилиста!

24 октября 2024, 11:21
Фото: «Ваш инвестор»
Реклама. ООО МФК «ЦФР ВИ». erid: LjN8KRvir
В честь Дня автомобилиста «Ваш инвестор» запускает ежегодную акцию среди своих клиентов. Испытай шанс — выиграй главный денежный приз.

С 17 октября по 15 ноября в офисах компании «Ваш инвестор» проходит ежегодный розыгрыш. За 6 лет сотни клиентов получили потрясающие брендированные подарки и солидные денежные суммы.

победители прошлогоднего розыгрышапобедители прошлогоднего розыгрыша
победители прошлогоднего розыгрышапобедители прошлогоднего розыгрыша
победители прошлогоднего розыгрышапобедители прошлогоднего розыгрыша
победители прошлогоднего розыгрышапобедители прошлогоднего розыгрыша
победители прошлогоднего розыгрыша. Фото: «Ваш инвестор»

В этом году акция будет с 17 октября по 15 ноября!

Условия участия просты:

— Вы — физическое лицо и вам не больше 60 лет.

— Заполните заявку на участие.

— Оформите договор займа в нашем офисе в указанный период.

— Получите максимально одобренную сумму займа на один договор.

— Заем должен быть открыт на период проведения Акции.

Не упустите свой шанс!

Итоги конкурса будут опубликованы 18 ноября на сайте. Первые три места получат денежные призы от 50 до 150 тысяч рублей! А те, кто займет с 4 по 6 места, тоже не останутся без награды — по 10 000 рублей каждому! И не переживайте о налогах — «Ваш инвестор» берет на себя это обязательство, и призеры получают полную сумму на руки сразу!

Фото: «Ваш инвестор»

Хотите узнать подробнее? Обязательно ознакомьтесь с подробными правилами розыгрыша по ссылке! Не упустите свой шанс стать победителем, ведь следующая акция пройдет только через год!

Приходите, участвуйте и выигрывайте с «Ваш инвестор»! Ваши мечты о большом призе теперь могут стать реальностью!

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