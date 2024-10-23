В Салехарде ФСБ задержала сотрудника Росгвардии за нелегальные работы

Как сообщает источник «Ъ-Урал», начальник отдела вневедомственной охраны Салехарда Андрей Биль был задержан у себя дома. По версии ФСБ, он, руководствуясь корыстными побуждениями, отстранял своих подчиненных от плановых дежурств для того, чтобы те работали на строительстве и ремонте его собственного жилья.