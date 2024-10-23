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Posted 23 октября, 14:32

Published 23 октября, 14:32

Modified 23 октября, 14:34

Updated 23 октября, 14:34

В Салехарде ФСБ задержала сотрудника Росгвардии за нелегальные работы

В Салехарде ФСБ задержала сотрудника Росгвардии за нелегальные работы

23 октября 2024, 14:32
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ Тюменской области вменяют мужчине злоупотребление служебным положением.

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области арестовали начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Ему вменяется превышение должностных полномочий, что подпадает под статью 286 УК РФ.

Судя по информации, предоставленной пресс-службой регионального ФСБ, за данное преступление мужчине может грозить до десяти лет тюремного заключения и ограничение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщает источник «Ъ-Урал», начальник отдела вневедомственной охраны Салехарда Андрей Биль был задержан у себя дома. По версии ФСБ, он, руководствуясь корыстными побуждениями, отстранял своих подчиненных от плановых дежурств для того, чтобы те работали на строительстве и ремонте его собственного жилья.

Согласно данным Следственного управления СКР по ЯНАО, Андрей Биль привлекал своих подчиненных к строительным работам, при этом сохраняя их заработную плату.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на выявление и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СКР.
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Ранее сообщалось, что тюменец специально распространял фейки о ВС России.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Задержание#Росгвардия#ФСБ
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