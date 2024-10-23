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Posted 23 октября, 08:51

Published 23 октября, 08:51

Modified 24 октября, 03:59

Updated 24 октября, 03:59

Тюменка ради денег подделала свидетельство о рождении ребенка

Тюменка ради денег подделала свидетельство о рождении ребенка

23 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Жительнице Тюмени вынесли приговор за подделку свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как стало известно из материалов дела, в феврале 2023 года женщина подала документы для социальных выплат за рождённого ребенка. Подсудимая незаконно получила 90 тысяч рублей.

Суд приговорил тюменку к обязательным работам. Кроме того, ей предъявили гражданский иск, чтобы вернуть деньги.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закончилась последняя партия импортной «Виагры». Пропаже премиального препарата способствовал уход компании-производителя с рынка России.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение
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