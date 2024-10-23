Тюменка ради денег подделала свидетельство о рождении ребенка

Posted 23 октября, 08:51
Published 23 октября, 08:51
Modified 24 октября, 03:59
Updated 24 октября, 03:59
Как стало известно из материалов дела, в феврале 2023 года женщина подала документы для социальных выплат за рождённого ребенка. Подсудимая незаконно получила 90 тысяч рублей.
Суд приговорил тюменку к обязательным работам. Кроме того, ей предъявили гражданский иск, чтобы вернуть деньги.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закончилась последняя партия импортной «Виагры». Пропаже премиального препарата способствовал уход компании-производителя с рынка России.