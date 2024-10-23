Страховая компания «Югория» увеличила прибыль вдвое по итогам 9 месяцев 2024 года

Также «Югория» активно развивает агентскую сеть, внедряя инновационные сервисы для своих агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. По словам генерального директора Олега Овсяницкого, компания расширяет свое присутствие за пределы региона, предлагая услуги не только на Урале и в Сибири, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других центральных регионах, где темп роста бизнеса составил 123%.