Страховая компания «Югория» увеличила прибыль вдвое по итогам 9 месяцев 2024 года

Posted 23 октября, 06:46
Published 23 октября, 06:46
Modified 23 октября, 06:51
Updated 23 октября, 06:51
Уставный капитал компании вырос на 19%, составив 14,6 миллиарда рублей, что обеспечило доходность на акционерный капитал (ROE) на уровне 29,5%. Общая стоимость активов компании составила 49,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
В течение первых трех кварталов 2024 года «Югория» выплатила более 12,9 миллиарда рублей, урегулировав более 100 тысяч страховых случаев. Одной из значительных выплат стала компенсация в размере 190 миллионов рублей владельцу погибшего грузового судна.
Компания активно расширяет корпоративный страховой портфель, заключая договора с ведущими лизинговыми компаниями: CARCADE, «Балтийский-лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и другими. Это позволило достичь 167-процентного темпа роста. Партнерство с РОАД также способствовало усилению позиций на рынке автострахования, обеспечив сотрудничество с 540 автодилерами.
Также «Югория» активно развивает агентскую сеть, внедряя инновационные сервисы для своих агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. По словам генерального директора Олега Овсяницкого, компания расширяет свое присутствие за пределы региона, предлагая услуги не только на Урале и в Сибири, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других центральных регионах, где темп роста бизнеса составил 123%.