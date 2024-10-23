Ремонтные работы на канализационных коллекторах в Тобольске продолжаются

Во время плановых работ на канализационных сетях на проспекте Комсомольский рабочие обнаружили серьезное повреждение трубопровода диаметром 500 мм. Для того, чтобы продолжить очистку коллектора и его телеинспекцию, необходимо было заменить участок трубы длиной 85 метров. Учитывая важность этой дорожной сети, ремонт произвели в первую очередь. Для минимизации последствий и сокращения времени на восстановление благоустройства, замена трубопровода осуществлялась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило выполнить работу без перекрытия дороги. В настоящее время основные мероприятия завершены. Уже ведется восстановление нарушенного благоустройства, завершение которого запланировано на конец октября.