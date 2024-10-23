Ремонтные работы на канализационных коллекторах в Тобольске продолжаются

Posted 23 октября, 08:07
Published 23 октября, 08:07
Modified 23 октября, 08:09
Updated 23 октября, 08:09
Во время плановых работ на канализационных сетях на проспекте Комсомольский рабочие обнаружили серьезное повреждение трубопровода диаметром 500 мм. Для того, чтобы продолжить очистку коллектора и его телеинспекцию, необходимо было заменить участок трубы длиной 85 метров. Учитывая важность этой дорожной сети, ремонт произвели в первую очередь. Для минимизации последствий и сокращения времени на восстановление благоустройства, замена трубопровода осуществлялась методом горизонтально-направленного бурения, что позволило выполнить работу без перекрытия дороги. В настоящее время основные мероприятия завершены. Уже ведется восстановление нарушенного благоустройства, завершение которого запланировано на конец октября.
После устранения аварии на проспекте Комсомольском бригады СУЭНКО начали ремонтировать коллектор возле торгового центра «Плаза» в восьмом микрорайоне Тобольска. Из-за разрушения верхней части железобетонного трубопровода на прилегающей территории образовался провал. Чтобы обеспечить нормальное водоотведение во время ремонта, компания установила временную перекачивающую станцию, а место провала огородили. На этом участке специалисты проведут капитальный ремонт сети длиной 78 метров. Завершение работ с восстановлением благоустройства в зимнем варианте планируется до 30 ноября 2024 года.
Тобольский филиал продолжает масштабную работу по ремонту самотечного железобетонного канализационного коллектора вдоль улицы С. Ремезова диаметром 1000 мм. В 2024 году будет проведен ремонт участков в районах микрорайонов 7, 7а (вдоль улицы Семена Ремезова) и 12 (вдоль улицы Защитинской) общей протяженностью 1,4 километра. Все запланированные работы завершатся в текущем году.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.