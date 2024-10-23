«Мы — рабы системы»: тюменских учителей увольняют, несмотря на дикий дефицит кадров

У школы позиция была весьма проста — педагога уволили в кратчайшие сроки, указав, что он применял насильственные методы воспитания. Однако на этом дело не закончилось. Педагог нанял юристов и заручился поддержкой профсоюза, после чего обратился в суд с требованием снять обвинение, выписанное школой. И желаемого ему удалось добиться — учитель пришел с руководством учреждения к мировому соглашению, и обвинения с него были сняты. Однако одним из условий соглашения был пункт, касающихся невозможности возвращения Садлинского в Боровскую школу.