«Мы — рабы системы»: тюменских учителей увольняют, несмотря на дикий дефицит кадров

Posted 23 октября, 05:34
Published 23 октября, 05:34
Modified 23 октября, 05:36
Updated 23 октября, 05:36
Найти повод для увольнения учителя в Тюменской области, кажется, достаточно просто. Стоит только найти кокетливые фотографии в социальных сетях, посмотреть его личные переписки или получить от одного из учеников видео, на котором педагог ведет себя некорректно. Практика показывает, что после такого учителей увольняют «одним днем», хотя порою ситуации не так однозначны.
Совсем недавно в сети всплыло видео из личной переписки учительницы 63-й школы в Тюмени. Близким она записала «видео в кружочке», на котором с рабочего места рассказывала о том, что ей очень тяжело работать с детьми. Некоторые высказывания были восприняты достаточно резко.
«Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать», — говорила учительница.
Как только это видео получило широкое распространение, девушку уволили, несмотря на то, что записан ролик был два года назад, когда учительница только начинала свой профессиональный путь.
Не помогли искренние публичные извинения педагога, поддержка родителей и учеников, а петиция, написанная неравнодушными тюменцами. В школу бывшую учительницу возвращать не готовы, несмотря на то, что за время работы она изменила свое мнение и нашла контакт с учениками.
На всю страну прогремела история педагога-организатор из Ишима Анастасии Шумиловой, которую вынудили уволиться из школы №8 из-за фото, которые сочли откровенными. Девушка подрабатывала моделью, о чем узнал один из местных общественников, решивший привлечь внимание руководства и общественности к этому факту. В результате Шумиловой поставили ультиматум — увольняешься или удаляешь все снимки и больше подобного не выкладываешь. Девушка выбрала второй вариант.
«Мне очень нравится работать с детьми — я хочу работать по своей специальности педагога. Но также дорого и мое увлечение моделингом — я 10 лет им занимаюсь. Директор школы мне сказала, что учебному заведению не нужны модели. Меня уволили без обходного листа, без отработки 2 недели, с нарушением Трудового кодекса», — указывала учительница.
Девушка уже побывала гостем на различных ТВ-шоу, где боролась за права педагогов на личную жизнь. Также она рассказывала, что в родном Ишиме ее теперь травят и считают «позором города». Ее нынешняя профессия не связана со школой.
Однако одному из уволенных учителей, попавших в скандал, всё же удалось добиться своего, пусть и частично. Около пяти лет назад учитель ОБЖ из Боровской школы Виктор Садлинский использовал в адрес детей матерные выражения, нескольких ребят он толкнул и дернул за руку. Произошедшее записал на телефон один из учеников 9-го класса.
Видео было опубликовано в сети и вызвало большой резонанс. Одни защищали учителя, понимая, в каких непростых условиях ему приходится работать, и обращая внимание на то, что девятиклассники его довели, другие же считали такое поведение недопустимым.
У школы позиция была весьма проста — педагога уволили в кратчайшие сроки, указав, что он применял насильственные методы воспитания. Однако на этом дело не закончилось. Педагог нанял юристов и заручился поддержкой профсоюза, после чего обратился в суд с требованием снять обвинение, выписанное школой. И желаемого ему удалось добиться — учитель пришел с руководством учреждения к мировому соглашению, и обвинения с него были сняты. Однако одним из условий соглашения был пункт, касающихся невозможности возвращения Садлинского в Боровскую школу.
«Нынешняя школа перестаёт отличаться от супермаркета, где „клиент всегда прав“. Полностью пропадают какие-либо ценности взаимоотношений. Очнитесь, мамаши! Вы дороги „деткам“, пока обеспечиваете их жизнь. Рано или поздно они подрастут и найдут повод „посылать“ уже не учителей, а вас», — высказался о ситуации педагог.
Вместе с тем учитель признавал, что палку он перегнул, но причиной тому назвал поведение учеников.
Юрист Павел Шадрин отмечает, что увольнение педагога сразу после разгоревшегося скандала противоречит указаниям и позиции федеральной власти, которая поставила цель — укрепить статус учителя в обществе.
«А как можно укреплять статус человека, которого можно уволить из-за кокетливой фотографии? Дети чувствуют свою власть, сейчас в школе они главные, а не учителя, а потому сложно говорить о каком-то укреплении статуса», — считает юрист.
Он также указывает, что школьников, которые оскорбляют педагогов, и их родителей не наказывают за аналогичные деяния, оскорбления или даже применение насилия в сторону преподавателя. Хотя в стране действует федеральный закон, указывающий, что педагог имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, а также право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики.
«Но у нас все трясутся над детьми, потому что не представляют, как тяжело сейчас педагогам, когда слово ребенка и его родителя стоит выше», — указывает Шадрин.
Он отмечает, что каждый из указанных выше инцидентов требовал более глубокого разбирательства и вполне допускал применения иных мер, которые не были бы связаны с увольнением педагогов.
Вместе с тем и действующие тюменские учителя говорят о том, что им нужна защита, так как они вполне могут попасть в похожую ситуацию.
«Мы не можем говорить о наших проблемах публично, но если ребенок, родитель или кто-то еще нами недоволен, то нас выносят на растерзание толпе. Я уверена, что у любого учителя можно найти „грешок“. Но мы — люди, а не роботы, хотя сейчас мы скорее рабы этой системы», — рассказала «Нашему городу» одна из тюменских учительниц.
Педагоги просят относиться к ним более человечно и не судить о годах работы по одному всплывшему видео или фото.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменским школам часто приходится платить за травмы школьников. Порою речь идет о халатности педагогического состава, но не все ситуация столь однозначны.