Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о системе регоператоров в новых регионах

С июля 2024 года региональным оператором в ДНР стало ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В регионе действуют семь филиалов этой компании. Они обслуживают 2,2 миллиона человек. На территории республики функционирует двадцать девять полигонов. На эти объекты ежемесячно вывозится 55 000 тонн мусора.