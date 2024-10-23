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Posted 23 октября, 11:57

Published 23 октября, 11:57

Modified 23 октября, 11:57

Updated 23 октября, 11:57

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о системе регоператоров в новых регионах

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о системе регоператоров в новых регионах

23 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» осуществляет мониторинг системы обращения с отходами на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новые регоператоры уже активно функционируют в Херсонской и Запорожской областях и ДНР, внедряя стандарты Российской Федерации в сфере обращения с отходами. Глава компании уточнил, что в ЛНР планируется завершить процесс внедрения системы региональных операторов уже в 2025 году.

Летом 2024 года «Экологическому оператору Херсонской области» присвоили статус регоператора на всей территории региона. Численность населения превышает 445 000 человек. В регионе насчитывается двенадцать мусорных полигонов, куда каждый месяц поступает около 7,5 тысячи тонн отходов, сообщает rostovgazeta.ru.

С июля 2024 года региональным оператором в ДНР стало ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В регионе действуют семь филиалов этой компании. Они обслуживают 2,2 миллиона человек. На территории республики функционирует двадцать девять полигонов. На эти объекты ежемесячно вывозится 55 000 тонн мусора.

В июле 2024 года ГУП «ЭкологияРесурс» получило статус регионального оператора в Запорожской области. Сейчас в регионе работают три филиала этой организации. Они обслуживают 620 000 жителей. Каждый месяц на три действующих полигона попадает около 5,8 тысячи тонн мусора.

В четырех новых регионах система обращения с отходами развивается в рамках программы социально-экономического развития ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, утвержденной Правительством РФ. Планируется, что данная программа будет действовать до 2030 года. Решение о ее продлении было принято в сентябре 2024 года.

В рамках ПСЭР предусмотрена реализация мероприятий по проектированию комплексов обращения с отходами в новых регионах. Для обеспечения работы всей системы по обработке отходов на этих территориях необходимо построить одиннадцать объектов переработки ТКО в соответствии с утвержденной федеральной схемой обращения с отходами.

#Общество
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