Экономист Кульбака пояснил, что инфляция в РФ зависит от объема бюджетных расходов

Собеседник издания пояснил, что основной причиной инфляции в России является серьезный рост бюджетных расходов. Он добавил, что на данный процесс также влияют и другие факторы, например, проблемы с международными расчётами, но в значительно меньшей степени. По его словам, российский Центробанк будет снижать ставку, если инфляция в следующем году будет уменьшаться. Однако если она останется на том же, достаточно высоком уровне, то никакого снижения ключевой ставки не произойдет.