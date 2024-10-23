Экономист Кульбака пояснил, что инфляция в РФ зависит от объема бюджетных расходов

Posted 23 октября, 15:41
Published 23 октября, 15:41
Modified 23 октября, 15:43
Updated 23 октября, 15:43
Доцент РАНХиГС, экономист Николай Кльбака в беседе с «Ридусом» отметил, что уровень инфляции в нашей стране зависит от объема расходов бюджета. Так он прокомментировал сообщение газеты «Ведомости» о том, что ЦБ РФ может снизить ставку в следующем году. По прогнозам экспертов к концу 2025 года она может находиться на уровне от 17 до 11,5 процентов.
Собеседник издания пояснил, что основной причиной инфляции в России является серьезный рост бюджетных расходов. Он добавил, что на данный процесс также влияют и другие факторы, например, проблемы с международными расчётами, но в значительно меньшей степени. По его словам, российский Центробанк будет снижать ставку, если инфляция в следующем году будет уменьшаться. Однако если она останется на том же, достаточно высоком уровне, то никакого снижения ключевой ставки не произойдет.