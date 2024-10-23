Депутаты Тюменской городской Думы посетили ТОС «Тура» с ознакомительным визитом

Делегацию тепло встретила председатель Совета ТОС Альбина Селезнева, которая провела экскурсию по ключевым объектам микрорайона. Первой остановкой стал сквер «Казачьи луга», где участники визита осмотрели памятник «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Установка этого монумента имеет особое значение: он не только подчеркивает историческое название территории, но и находится по соседству с храмом. Открытие памятника было приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, что делает его важным культурным символом района.