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Posted 23 октября, 11:42

Published 23 октября, 11:42

Modified 24 октября, 04:22

Updated 24 октября, 04:22

Депутаты Тюменской городской Думы посетили ТОС «Тура» с ознакомительным визитом

Депутаты Тюменской городской Думы посетили ТОС «Тура» с ознакомительным визитом

23 октября 2024, 11:42
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова вместе с депутатами посетила территориальное общественное самоуправление (ТОС) микрорайона «Тура»* в рамках ознакомительного визита.

Делегацию тепло встретила председатель Совета ТОС Альбина Селезнева, которая провела экскурсию по ключевым объектам микрорайона. Первой остановкой стал сквер «Казачьи луга», где участники визита осмотрели памятник «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Установка этого монумента имеет особое значение: он не только подчеркивает историческое название территории, но и находится по соседству с храмом. Открытие памятника было приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, что делает его важным культурным символом района.

Затем депутаты направились в храм преподобного Серафима Саровского, где их встретил настоятель отец Владимир. Он рассказал о богатой истории храма, показал уникальные иконы и подчеркнул важность работы воскресной школы. Крестины и казачьи праздники укрепляют духовную связь местного сообщества, а атмосфера храма произвела на всех глубокое впечатление.

В завершение визита гостей пригласили на традиционное чаепитие с домашней выпечкой в трапезную, что стало символом гостеприимства и сплоченности местных жителей.

Альбина Селезнева отметила значительный рост населения микрорайона: на момент создания Совета ТОС в 1998 году здесь проживало менее 5 тысяч человек, а сегодня здесь более 35 тысяч жителей. Это свидетельствует о развитии территории и активной роли граждан в жизни сообщества.

В Тюмени действует более 50 территориальных общественных самоуправлений. ТОС «Тура» является одним из ярких примеров того, как инициатива жителей способна преобразить район. Благодаря таким личностям, как Альбина Михайловна, совместные усилия граждан и власти реализуют множество полезных проектов, — отметил депутат городской Думы Павел Девайкин.
Мы увидели, как за многие годы организованная и слаженная работа ТОСа Лесобазы привела к значительным результатам. Храмы, парки, скверы и детские площадки — все это стало возможным благодаря инициативе и неравнодушию граждан, — подытожила Светлана Владимировна.

*Совет ТОС микрорайона «Тура» был образован 25 июня 1998 года и охватывает районы Лесобаза, Казачьи Луга, Энтузиастов, Губкино и Элеватор. Основная задача Совета — содействие реализации прав граждан в социальном и экономическом развитии территории, а также координация работы организаций для создания комфортной среды для всех жителей, особенно молодежи.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Тюменская городская Дума#Гражданская активность#Экскурсия#Общественные инициативы
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