Депутаты Тюменской городской Думы посетили ТОС «Тура» с ознакомительным визитом

Posted 23 октября, 11:42
Published 23 октября, 11:42
Modified 24 октября, 04:22
Updated 24 октября, 04:22
Делегацию тепло встретила председатель Совета ТОС Альбина Селезнева, которая провела экскурсию по ключевым объектам микрорайона. Первой остановкой стал сквер «Казачьи луга», где участники визита осмотрели памятник «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Установка этого монумента имеет особое значение: он не только подчеркивает историческое название территории, но и находится по соседству с храмом. Открытие памятника было приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, что делает его важным культурным символом района.
Затем депутаты направились в храм преподобного Серафима Саровского, где их встретил настоятель отец Владимир. Он рассказал о богатой истории храма, показал уникальные иконы и подчеркнул важность работы воскресной школы. Крестины и казачьи праздники укрепляют духовную связь местного сообщества, а атмосфера храма произвела на всех глубокое впечатление.
В завершение визита гостей пригласили на традиционное чаепитие с домашней выпечкой в трапезную, что стало символом гостеприимства и сплоченности местных жителей.
Альбина Селезнева отметила значительный рост населения микрорайона: на момент создания Совета ТОС в 1998 году здесь проживало менее 5 тысяч человек, а сегодня здесь более 35 тысяч жителей. Это свидетельствует о развитии территории и активной роли граждан в жизни сообщества.
В Тюмени действует более 50 территориальных общественных самоуправлений. ТОС «Тура» является одним из ярких примеров того, как инициатива жителей способна преобразить район. Благодаря таким личностям, как Альбина Михайловна, совместные усилия граждан и власти реализуют множество полезных проектов, — отметил депутат городской Думы Павел Девайкин.
Мы увидели, как за многие годы организованная и слаженная работа ТОСа Лесобазы привела к значительным результатам. Храмы, парки, скверы и детские площадки — все это стало возможным благодаря инициативе и неравнодушию граждан, — подытожила Светлана Владимировна.
*Совет ТОС микрорайона «Тура» был образован 25 июня 1998 года и охватывает районы Лесобаза, Казачьи Луга, Энтузиастов, Губкино и Элеватор. Основная задача Совета — содействие реализации прав граждан в социальном и экономическом развитии территории, а также координация работы организаций для создания комфортной среды для всех жителей, особенно молодежи.