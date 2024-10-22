Юный футболист «Тюмени» сотворил шедевр в матче ЮФЛ. Видео

Posted 22 октября, 18:38
Published 22 октября, 18:38
Modified 22 октября, 20:52
Updated 22 октября, 20:52
Зрители матча «Тюмень» — «Химки» Юношеской футбольной лиги запечатлели редкий по исполнению гол.
Отмечается, что нападающий Егор Васьков из «Тюмени» сотворил этот шедевр в финальной атаке при счете 1:3, который не помог избежать поражения в матче.
Второй в истории турнир победителей шести межрегиональных ЮФЛ проходит на тренировочной базе в Мацесте и завершится 30 октября.
В нём принимают участие команды из игроков 2009, 2008 и 2007 годов рождения.
Ранее сообщалось, что ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России
ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России.