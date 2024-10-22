nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 18:38

Published 22 октября, 18:38

Modified 22 октября, 20:52

Updated 22 октября, 20:52

Юный футболист «Тюмени» сотворил шедевр в матче ЮФЛ

Юный футболист «Тюмени» сотворил шедевр в матче ЮФЛ. Видео

22 октября 2024, 18:38
Фото: 1MI

Юный футболист «Тюмени» сотворил шедевр в матче ЮФЛ

Егор Васьков забил гол бисиклетой в матче с Химками. Забитый гол-шедевр попал на видео.

Зрители матча «Тюмень» — «Химки» Юношеской футбольной лиги запечатлели редкий по исполнению гол.

Отмечается, что нападающий Егор Васьков из «Тюмени» сотворил этот шедевр в финальной атаке при счете 1:3, который не помог избежать поражения в матче.

Второй в истории турнир победителей шести межрегиональных ЮФЛ проходит на тренировочной базе в Мацесте и завершится 30 октября.

В нём принимают участие команды из игроков 2009, 2008 и 2007 годов рождения.

Газификация, КРТ и жилье для участников СВО: Моор ответил на вопросы «прямой линии»
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России
ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка России.

Читайте также:
ФК «Тюмень» вырвал победу в серии пенальти Кубка РоссииВ Тюмени перенесли открытие спортивного комплекса «Юность»Тюменцы заняли третье место на соревнованиях по триатлону
#Иван Солдатов#Общество#Видео#Спорт#Новости тюмени#Футбол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика