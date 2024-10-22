Выбор интернет-провайдера в Омске: детальный обзор операторов, тарифов и услуг

МегаФон лидирует по качеству услуг, предлагая тарифы со скоростью до 100 Мбит/с и пакетные решения, включающие мобильную связь и интерактивное телевидение. Базовые тарифы начинаются от 380 рублей в месяц с возможностью получения 50% скидки на четыре месяца. Оператор обеспечивает подключение в течение недели и предоставляет современное оборудование в аренду или рассрочку.