В Тюмени проходит прямая линия с губернатором, а на пожаре погибли два человека

Уроженца Свердловской области, который перед СВО работал в Тюмени, мобилизовали более года назад. В апреле 2024 года при выполнении боевого задания Иван Новопашин получил смертельное ранение. Однако выплаты его родные не получили, так как и государственную награду. Отмечается, что деньги вручили его жене, с которой он был знаком всего три дня.