nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 12:58

Published 22 октября, 12:58

Modified 22 октября, 13:05

Updated 22 октября, 13:05

В Тюмени проходит прямая линия с губернатором, а на пожаре погибли два человека

В Тюмени проходит прямая линия с губернатором, а на пожаре погибли два человека

22 октября 2024, 12:58
Фото: ТГ-канал Александр Моор
Сюжет
Итоги
В Тюмени проходит прямая линия с губернатором Александром Моором, глава региона отвечает на вопросы, интересующие горожан. Тем временем, в тюменской деревне Боровлянка на пожаре сгорели два человека.

В Тюмени два екатеринбуржца расплачивались в аптеках фальшивыми деньгами

Екатеринбуржцы были осуждены за сбыт фальшивых купюр. Их признали виновными по трем статьям: «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов», «Пособничество в их сбыте», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления».

Известно, что в преступлении принимала участие 14-летняя школьница. Преступники заманили ее вознаграждением.

В результате, суд назначил одному из мошенников наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на 2 года в исправительную колонию общего режима.

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами
Узнать подробнее

Выплаты достались новой супруге, с которой погибший был знаком всего три дня

Уроженца Свердловской области, который перед СВО работал в Тюмени, мобилизовали более года назад. В апреле 2024 года при выполнении боевого задания Иван Новопашин получил смертельное ранение. Однако выплаты его родные не получили, так как и государственную награду. Отмечается, что деньги вручили его жене, с которой он был знаком всего три дня.

Семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег
Узнать подробнее

В Тюмени проходит прямая линия с губернатором Александром Моором

Сегодня, 22 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор проводит прямую линию, на которой отвечает на вопросы жителей региона. Уже к полудню от тюменцев поступило более тысячи обращений.

Люди интересуются вопросами дорожного строительства, строительства медучреждений, школ и детских садов. Также жителей области интересуют вопросы, связанные с частыми коммунальными авариями, поддержкой многодетных семей.

Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?
Узнать подробнее

Будут судить бизнесмена-мошенника из Екатеринбурга

В Тюменской области по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» обвиняется предприниматель из Екатеринбурга.

Следствие считает, что он похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Свердловский бизнесмен украл миллионы рублей из тюменского бюджета
Узнать подробнее

В Тюмени на пожаре погибли два человека

Трагедия произошла сегодня утром в деревне Боровлянка. Там загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья — двое взрослых и четверо детей.

Глава семейства не успел спасти 30-летнюю супругу и еще одного ребенка, 13-летнего мальчика. Они погибли, сам он с ожогами был госпитализирован. Еще трое детей он вынес на улицу.

Женщина и ребенок погибли на пожаре под Тюменью
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: визит нового полпреда, митинг ветеранов СВО и рост числа мигрантовВ Тюмени эвакуируют крупную базу отдыха, а продуктовая корзина продолжает дорожатьВ Тюмени построят новую дорожную развязку, а пациенты жалуются на еду в больницах
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика