В Тюмени проходит прямая линия с губернатором, а на пожаре погибли два человека

Posted 22 октября, 12:58
Published 22 октября, 12:58
Modified 22 октября, 13:05
Updated 22 октября, 13:05
Екатеринбуржцы были осуждены за сбыт фальшивых купюр. Их признали виновными по трем статьям: «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов», «Пособничество в их сбыте», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления».
Известно, что в преступлении принимала участие 14-летняя школьница. Преступники заманили ее вознаграждением.
В результате, суд назначил одному из мошенников наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго отправили на 2 года в исправительную колонию общего режима.
Уроженца Свердловской области, который перед СВО работал в Тюмени, мобилизовали более года назад. В апреле 2024 года при выполнении боевого задания Иван Новопашин получил смертельное ранение. Однако выплаты его родные не получили, так как и государственную награду. Отмечается, что деньги вручили его жене, с которой он был знаком всего три дня.
Сегодня, 22 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор проводит прямую линию, на которой отвечает на вопросы жителей региона. Уже к полудню от тюменцев поступило более тысячи обращений.
Люди интересуются вопросами дорожного строительства, строительства медучреждений, школ и детских садов. Также жителей области интересуют вопросы, связанные с частыми коммунальными авариями, поддержкой многодетных семей.
В Тюменской области по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» обвиняется предприниматель из Екатеринбурга.
Следствие считает, что он похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Трагедия произошла сегодня утром в деревне Боровлянка. Там загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья — двое взрослых и четверо детей.
Глава семейства не успел спасти 30-летнюю супругу и еще одного ребенка, 13-летнего мальчика. Они погибли, сам он с ожогами был госпитализирован. Еще трое детей он вынес на улицу.