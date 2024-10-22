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Posted 22 октября, 14:10

Published 22 октября, 14:10

Modified 22 октября, 14:35

Updated 22 октября, 14:35

Тюменцы с оружием пошли против депутата-застройщика отстаивать свои права

Тюменцы с оружием пошли против депутата-застройщика отстаивать свои права

22 октября 2024, 14:10
Фото: 1MI
В Тюмени жителям дома на улице Урицкого, расположенном в зоне комплексного развития территории, восстановят забор, который был снесен застройщиком без соответствующего разрешения.

Директор ООО «Сибмаш-Северстрой» Евгений Воронин рассказал, что снос произошел из-за обычной путаницы. Данная компания принадлежит Владимиру Пискайкину, который возглавляет тюменскую фракцию «Справедливая Россия — За правду».

«В случае сноса забора по адресу Урицкого, 12 мы приносим извинения. Это обычный человеческий фактор. С утра работникам дали план, они по нему действовали. Простая, банальная человеческая ошибка», — сообщил URA.RU Евгений Воронин.

Жители Тюмени борются за свои права на адекватные компенсации за жилье, подлежащее сносу в рамках программы комплексного развития территорий. На данный момент в доме по адресу Урицкого, 12 проживают лишь два из пяти зарегистрированных жителей.

Отмечается, что 18 октября начался снос забора, что вызвало недовольство у владельцев квартир. Когда водитель экскаватора продолжал работу, один из жителей дома, участвующий в СВО, достал травматический пистолет и произвел три предупредительных выстрела в воздух.

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Ранее мы писали, что активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени.

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