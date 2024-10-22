Тюменцы с оружием пошли против депутата-застройщика отстаивать свои права

Posted 22 октября, 14:10
Published 22 октября, 14:10
Modified 22 октября, 14:35
Updated 22 октября, 14:35
Директор ООО «Сибмаш-Северстрой» Евгений Воронин рассказал, что снос произошел из-за обычной путаницы. Данная компания принадлежит Владимиру Пискайкину, который возглавляет тюменскую фракцию «Справедливая Россия — За правду».
«В случае сноса забора по адресу Урицкого, 12 мы приносим извинения. Это обычный человеческий фактор. С утра работникам дали план, они по нему действовали. Простая, банальная человеческая ошибка», — сообщил URA.RU Евгений Воронин.
Жители Тюмени борются за свои права на адекватные компенсации за жилье, подлежащее сносу в рамках программы комплексного развития территорий. На данный момент в доме по адресу Урицкого, 12 проживают лишь два из пяти зарегистрированных жителей.
Отмечается, что 18 октября начался снос забора, что вызвало недовольство у владельцев квартир. Когда водитель экскаватора продолжал работу, один из жителей дома, участвующий в СВО, достал травматический пистолет и произвел три предупредительных выстрела в воздух.