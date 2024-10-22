Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

Posted 22 октября, 01:03
Published 22 октября, 01:03
Modified 22 октября, 01:03
Updated 22 октября, 01:03
В Тюмени 22 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду, дождь в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -3…+6, в вечерние часы температура воздуха составит +3. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26, закат в 17:17, продолжительность дня 9 часов 51 минута.
В Тобольске 22 октября ожидается пасмурная погода, метеорологи прогнозируют дождь со снегом в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -1…+4, ночью ожидается +1…+2. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 17:04, продолжительность дня 9 часов 46 минут.
В Ишиме 22 октября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -2….+5, в вечерние часы термометры покажут 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 17:04, продолжительность дня 9 часов 56 минут.