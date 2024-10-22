Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

Во вторник, 22 октября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер юго-западного направления 6-11 м/с, в утренние и вечерние часы туман в отдельных районах. Днем температура воздуха составит +4…+8, в ночные часы ожидается до -1…-6.

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