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Posted 22 октября, 01:03

Published 22 октября, 01:03

Modified 22 октября, 01:03

Updated 22 октября, 01:03

Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

22 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI
Во вторник, 22 октября, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер юго-западного направления 6-11 м/с, в утренние и вечерние часы туман в отдельных районах. Днем температура воздуха составит +4…+8, в ночные часы ожидается до -1…-6.

В Тюмени 22 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду, дождь в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -3…+6, в вечерние часы температура воздуха составит +3. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26, закат в 17:17, продолжительность дня 9 часов 51 минута.

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В Тобольске 22 октября ожидается пасмурная погода, метеорологи прогнозируют дождь со снегом в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -1…+4, ночью ожидается +1…+2. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 17:04, продолжительность дня 9 часов 46 минут.

В Ишиме 22 октября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -2….+5, в вечерние часы термометры покажут 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 17:04, продолжительность дня 9 часов 56 минут.

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