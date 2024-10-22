Полис ОМС: СМИ выяснили, как проходят роды в разных странах мира

Полностью бесплатны роды и послеродовое наблюдение в Великобритании. Государство выделяет на эти цели 10% бюджета ежегодно. В США средняя стоимость родов составляет 2 тысячи долларов, а доступ к медицинской помощи определяется страховкой, которая не всегда покрывает все расходы. В Китае, несмотря на наличие системы ОМС, расходы на роды могут достигать 271 тысячи рублей. Дело в том, что провинции самостоятельно определяют, какие услуги будут бесплатными для будущих мам. Система страховки действует и в ОАЭ. Однако, если женщина забеременела вне брака или на момент беременности она старше возраста, указанного в страховке, бесплатные услуги ей оказываться не будут. Частично покрывают расходы во Франции. Семье необходимо оплатить около 30% услуг.