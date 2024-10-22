Полис ОМС: СМИ выяснили, как проходят роды в разных странах мира

Posted 22 октября, 12:29
Published 22 октября, 12:29
Modified 22 октября, 12:29
Updated 22 октября, 12:29
Доступность медицинской помощи для беременных женщин в России и ряде других государств сравнили журналисты «Комсомольской правды».
В нашей стране женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность встать на учет на раннем сроке беременности (до 12 недель), чтобы получить помощь от государства. Ежемесячное пособие в среднем составляет 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.
Во время беременности в рамках ОМС можно пройти бесплатный осмотр у различных врачей, в том числе и стоматологов. Помимо этого, трижды проводится УЗИ и ряд обязательных анализов. Также не требуется оплата родов. С 1 февраля текущего года при рождении первого ребенка родители получают 631 тысячу рублей и ещё 202 тысячи на второго.
Полностью бесплатны роды и послеродовое наблюдение в Великобритании. Государство выделяет на эти цели 10% бюджета ежегодно. В США средняя стоимость родов составляет 2 тысячи долларов, а доступ к медицинской помощи определяется страховкой, которая не всегда покрывает все расходы. В Китае, несмотря на наличие системы ОМС, расходы на роды могут достигать 271 тысячи рублей. Дело в том, что провинции самостоятельно определяют, какие услуги будут бесплатными для будущих мам. Система страховки действует и в ОАЭ. Однако, если женщина забеременела вне брака или на момент беременности она старше возраста, указанного в страховке, бесплатные услуги ей оказываться не будут. Частично покрывают расходы во Франции. Семье необходимо оплатить около 30% услуг.
Актуальной для России темой остается борьба с бесплодием. Для решения этой проблемы в 2013 году экстракорпоральное оплодотворение было включено в ОМС. За это время было осуществлено более 800 тысяч подобных процедур. Также в этом году у мужчин и женщин появилась возможность проверить своё репродуктивное здоровье по полису ОМС.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сообщил председатель ФОМС Илья Баланин.
Одним из показателей социально-демографического развития страны является коэффициент младенческой смертности. В России в прошлом году он составил 4,2‰. Для сравнения: в США он находится на уровне 5,4‰, в Швеции — 1,9‰, в Нигерии — 73‰. Двадцать лет назад коэффициент младенческой смертности в России составлял 15,3‰.