Как выбрать мужское золотое обручальное кольцо: руководство для невест

Posted 22 октября, 06:50
Published 22 октября, 06:50
Modified 22 октября, 16:39
Updated 22 октября, 16:39
Однако, многие мужчины предпочитают доверить этот выбор своей избраннице, ограничивая её лишь рамками бюджета. Возможно, ваш жених разделяет это мнение, и тогда именно вам предстоит разобраться в тонкостях выбора и купить мужское золотое обручальное кольцо.
В мире ювелирной моды прослеживается тенденция к универсальности дизайна. Сегодня сложно найти модели, которые можно было бы отнести исключительно к мужским. Поэтому выбор жениха, как правило, сводится к универсальным вариантам.
Чем же мужское кольцо отличается от женского? Различия, в основном, условны:
Однако, не стоит воспринимать этот список как строгий свод правил. Это просто наиболее распространенные отличия.
Классическое мужское обручальное кольцо из золота — гладкое, без узоров и вставок, шириной от 4 до 6 мм. Однако, классика тоже может быть разной:
В последние годы популярность завоевали матовые кольца из золота с эффектом сатинирования. Они отличаются мягким блеском и нравятся многим мужчинам. Классика универсальна, но на мужских руках лучше смотрятся кольца шириной 5-6 мм. Для обладателей тонких пальцев подойдут модели шириной 4 мм.
Мужчинам по душе может прийтись угловатая форма квадратного кольца. Многие считают её более соответствующей мужской природе, чем традиционная округлость. Психологи отмечают, что квадратная форма ассоциируется с твёрдостью, упорством и лидерством. Если ваш жених склонен к аналитическому мышлению и рациональному подходу, то выбор в пользу квадратного кольца может быть вполне закономерен.
Важно помнить, что стильный дизайн не должен идти в разрез с удобством. Избегайте моделей с острыми углами и слишком широкими стенками. Внутренняя часть кольца должна быть круглой — это обеспечит комфорт при ношении.
Не забывайте, что неудобство от кольца — это не каприз, а реальная проблема для тех, кто не привык носить украшения. Если ваш жених испытывает подобный дискомфорт, присмотритесь к круглым моделям с квадратными элементами или к кольцам с комфортной посадкой. Слегка скругленная внутренняя стенка таких колец обеспечивает максимальное удобство.
Золото — самый популярный материал для мужских обручальных колец. Конечно, есть любители серебра, титана или даже керамики, но золото остается классикой. Платина — эксклюзивный и дорогой выбор для ценителей роскоши.
Рассмотрим разные виды золота:
Выбор пробы также важен. Чем выше проба, тем больше золота в сплаве, но и тем мягче он становится. Для постоянного ношения лучше выбрать надежное и практичное золото 585 пробы.
Мужские обручальные золотые кольца с бриллиантами могут быть весьма брутальными и стильными. Драгоценные камни могут быть вставлены в оправу по кругу или использованы в качестве акцента в более необычном дизайне.
Многие мужчины жалуются на дискомфорт при ношении обручальных колец, что может вызывать подозрения у невест. Однако, причина кроется не в желании скрыть семейное положение, а в сложностях подбора подходящего кольца. Грубая работа, крупные пальцы — всё это может доставлять неудобства. Обратите внимание на модели с комфортной посадкой, где внутренняя часть кольца слегка скруглена. Возможно, это решит проблему и ваш жених пересмотрит своё отношение к ношению кольца.
Важно также удостовериться, что будущий супруг примерил несколько вариантов и оценил их удобство. Некоторые мужчины, избегая длительной примерки, соглашаются на первый попавшийся вариант. Помогите ему сделать осознанный выбор!
Перед покупкой необходимо определиться с бюджетом и личными предпочтениями. Практичность и сочетаемость с повседневным стилем — главные критерии, ведь мужские обручальные кольца из золота — это не парадные украшения, а талисманы брака, которые будут носиться постоянно. Выбирайте обручальные кольца, которые вам нравятся, которые будут удобны в ношении и станут прекрасным символом вашей любви и верности.