Как выбрать мужское золотое обручальное кольцо: руководство для невест

Многие мужчины жалуются на дискомфорт при ношении обручальных колец, что может вызывать подозрения у невест. Однако, причина кроется не в желании скрыть семейное положение, а в сложностях подбора подходящего кольца. Грубая работа, крупные пальцы — всё это может доставлять неудобства. Обратите внимание на модели с комфортной посадкой, где внутренняя часть кольца слегка скруглена. Возможно, это решит проблему и ваш жених пересмотрит своё отношение к ношению кольца.