Глава Дагестана и гендиректор РЭО обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО

По словам Дениса Буцаева, с 2021 года в Дагестане активно реализуются меры по организации современной системы обращения с ТКО, которая отвечает всем требованиям действующего законодательства. В территориальной схеме обращения с отходами предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, которые также будут включать объекты для переработки. Совокупная мощность новых объектов составит 950 тысяч тонн по обработке, 528 тысяч тонн по утилизации и 570 тысяч тонн по захоронению в год, пишет newstracker.ru.