Глава Дагестана и гендиректор РЭО обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО

Posted 22 октября, 17:44
Published 22 октября, 17:44
Modified 22 октября, 17:44
Updated 22 октября, 17:44
По словам Дениса Буцаева, с 2021 года в Дагестане активно реализуются меры по организации современной системы обращения с ТКО, которая отвечает всем требованиям действующего законодательства. В территориальной схеме обращения с отходами предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, которые также будут включать объекты для переработки. Совокупная мощность новых объектов составит 950 тысяч тонн по обработке, 528 тысяч тонн по утилизации и 570 тысяч тонн по захоронению в год, пишет newstracker.ru.
«Это самый большой объем мощностей, единомоментно создаваемый в рамках одного региона в России», — добавил Буцаев.
В 2022 году правительство Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор» подписали три концессионных соглашения о строительстве шести объектов.
Регион оказался одним из первых, кто получил финансирование из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах согласно Правилам № 1222 от Минприроды России. Общая сумма выделенной субсидии составила 8,4 миллиарда рублей, что дало возможность быстро приступить к строительству объектов сразу после выхода проектно-сметной документации из государственной экспертизы.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов охарактеризовал проект как общественно значимый, востребованный и стратегически важный для региона.
Меликов также подчеркнул, что на 2019 год в Дагестане функционировало всего два полигона, способных принимать лишь 400 тонн отходов из одного миллиона, образующегося ежегодно. Остальные отходы оставались разбросанными по различным участкам горного Дагестана.
«Для разрешения этой ситуации нужно было стратегическое решение. Мы создали республиканскую компанию, финансовая работа сопровождается федеральным казначейством», — подчеркнул он.
По его словам, создание инфраструктуры для обращения с отходами в республике стало возможным благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, а также методической помощи Министерства природных ресурсов и экологии России и техническому сопровождению со стороны РЭО.
В настоящее время на строительных площадках активно проводятся работы по монтажу и строительству. Ожидается, что объект размещения в Карабудахкентском районе будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Кроме того, планируется завершение трех объектов сортировки и двух объектов размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах в 2025 году.