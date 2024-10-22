«Этой какой-то сериал». Родные Паперной не верят в отравление газом журналистки

Posted 22 октября, 18:14
Published 22 октября, 18:14
Modified 22 октября, 18:16
Updated 22 октября, 18:16
В Ташкенте в одном из отелей было найдено тело Инессы Паперной и ее спутника. Вечером 20 октября к ней была доставлена посылка, но сотрудники отеля не смогли установить контакт с журналисткой. На стук в дверь также не последовало ответа, что заставило персонал открыть номер. Внутри они обнаружили два тела без признаков жизни.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила о смерти еще одного человека. В ванной комнате другого номера был найден мертвым гражданин Узбекистана 1976 г. р. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.
Одной из рассматриваемых версий является отравление болотным газом, который мог попасть в номер через вентиляционную шахту после чистки бассейна. Эта версия подкрепляется тем, что в это время в отеле проводились работы по обслуживанию. После инцидента гостиница «Караман палас» была закрыта, и в настоящее время ведется расследование.
Генеральная прокуратура Узбекистана сделал заявление, что отравление произошло из-за неустановленного вещества. Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало «отравление неустановленной этиологии». Другие детали следствие не озвучивает.
Родные погибших не верят в официальную версию отравления. Сестра Максима сообщила изданию «Подъем», что в Узбекистане рассматривались несколько различных версий, которые она считает маловероятными.
Утром пара собиралась пойти на завтрак, им обоим звонили, но на связь они не выходили. Поэтому было решено вскрыть номер. Когда вошли внутрь, то обнаружили их обоих в ванной: Инесса лежала на Максиме, и оба уже были мертвы.
В отеле предположили, что у молодого человека произошел эпилептический приступ, девушка подбежала к нему, поскользнулась, упала, ударилась и скончалась.
«Это какой-то сериал: как нужно упасть? Какой-то бред. Потом была версия про наркотики, раз в ванной тела — значит, наркоманы. А никто из них вообще никогда ничего не употреблял», — заявила сестра.
Вскоре в отеле был найден еще один погибший: на этаже ниже обнаружили тело гражданина Узбекистана, родившегося в 1976 году.
Он работал чиновником в газовой службе. Существовала версия о том, что это могло быть покушение на него, и что его отравили, а затем газ попал в номер через вентиляцию. Эти слухи уже начали активно тиражироваться.
Podrobno.uz также приводит версию Генпрокуратуры, согласно которой смерть наступила в результате «отравления веществом неустановленной этиологии». Якобы ночью с 19 на 20 октября в отеле проводилась чистка бассейна, и «газ поднялся по стояку и проник в номер». Сестра Максима назвала эту версию «абсурдной».
«Просто какой-то бред. Знакомые, которые приезжали туда, чтобы выяснить, что и как, говорят, что это просто территория в черте города, никакого бассейна там нет», — подчеркнула она.
Примечательно, что и на сайте отеля Karaman Palace также нет никаких упоминаний бассейна.
Инесса Паперная родилась в Иркутске. Согласно информации на ее странице в «ВКонтакте», после окончания школы она поступила в Иркутский государственный университет, где изучала филологию. После завершения учебы Инесса решила переехать в Москву, где начала работать с деловым журналом «Профиль».
Затем она заняла пост редактора в Lenta.Ru. После работы в Lenta.Ru Инесса продолжила карьеру в Центре стратегического развития. В последние годы она трудились в ПАО «ГМК „Норильский никель“», одной из крупнейших горно-металлургических компаний.
Журналист и политолог Георгий Бовт в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудничал с Паперной в издании «Профиль» и отозвался о девушке, как об «очень толковой, въедливой и дотошной журналистке, которая специализировалась на финансовой сфере».
«Такая трагическая смерть. Но очень странная версия ее причин. Уж не расследовала ли она что-нибудь снова? Или помогала кому-то расследовать? А то по прошлой жизни были прецеденты в том числе и угроз в связи с ее публикациями», — отметил Бовт.
В своем Telegram-канале журналист напомнил о смерти еще одного человека, связанного с «Норникелем».
«Любопытно, что два дня назад в Москве при достаточно странных обстоятельствах погиб экс-замдиректора „Норильского никеля“ и бывший вице-президент по корпоративному менеджменту „ЮКОС ЭП“ Михаил Рогачев. Совпадение?» — задался вопросом Бовт.
Бывший топ-менеджер «ЮКОС ЭП» и «Норникеля» погиб при обстоятельствах, которые вызывают вопросы, 19 октября, в тот же день, что и Паперная. По словам его жены, он был в хорошем настроении, затем внезапно ушел в ванную и пропал.
Его тело было найдено под окнами дома. Погибший оставил предсмертные записки, некоторые из которых были напечатаны, а другие написаны от руки. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что основной версией его смерти считается суицид.
Примечательно, что Telegram-канал «Медиатехнолог» опроверг сообщения о том, что Паперная работала в «Норильском никеле».
По факту смерти Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко возбуждено уголовное дело. Следователи исследуют возможные нарушения требований безопасности при проведении работ или оказании услуг. Прокуратура активно занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области младенец умер от отравления алкоголем. Эта история произошла несколько лет назад в одном из тюменских сел, однако известно о ЧП стало только на днях.