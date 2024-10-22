«Этой какой-то сериал». Родные Паперной не верят в отравление газом журналистки

В Ташкенте в одном из отелей было найдено тело Инессы Паперной и ее спутника. Вечером 20 октября к ней была доставлена посылка, но сотрудники отеля не смогли установить контакт с журналисткой. На стук в дверь также не последовало ответа, что заставило персонал открыть номер. Внутри они обнаружили два тела без признаков жизни.