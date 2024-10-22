Буцаев проверил ход строительства объекта ТКО в Дагестане

Posted 22 октября, 15:59
Published 22 октября, 15:59
Modified 22 октября, 15:59
Updated 22 октября, 15:59
Комплекс расположен в Дербентском районе республики. На него уже есть положительное заключение главной госэкспертизы. В настоящее время проводится установка технологического оборудования и монтаж крыши здания. По словам Буцаева, объект готов на 58%, сообщает newstracker.ru.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что это предприятие обеспечит полный цикл движения отходов в южной зоне региона. Он добавил, что большая часть оборудования уже доставлена на площадку.
Планируется, что объект начнет свою работу в первой половине 2025 года.
Буцаев также подчеркнул, что в Дагестане сейчас строятся три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами.