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Posted 22 октября, 15:59

Published 22 октября, 15:59

Modified 22 октября, 15:59

Updated 22 октября, 15:59

Буцаев проверил ход строительства объекта ТКО в Дагестане

Буцаев проверил ход строительства объекта ТКО в Дагестане

22 октября 2024, 15:59
Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
В Дагестане идет строительство мусоросортировочного комплекса с возможностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 111 тысяч тонн ТКО ежегодно. Во вторник, 22 октября, объект посетил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Комплекс расположен в Дербентском районе республики. На него уже есть положительное заключение главной госэкспертизы. В настоящее время проводится установка технологического оборудования и монтаж крыши здания. По словам Буцаева, объект готов на 58%, сообщает newstracker.ru.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что это предприятие обеспечит полный цикл движения отходов в южной зоне региона. Он добавил, что большая часть оборудования уже доставлена на площадку.

Планируется, что объект начнет свою работу в первой половине 2025 года.

Буцаев также подчеркнул, что в Дагестане сейчас строятся три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами.

#Общество
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