Бастрыкин поручил разобраться с родителями, взявшими под опеку сироту

В социальных сетях распространили обращение к Бастрыкину, касающееся прав десятилетнего сироты из Тюменской области. В октябре этого года мальчик был помещен на стационарное лечение в одну из больниц Тюмени, однако его приемные родители не обеспечили его гигиеническими принадлежностями, сменной одеждой и средствами связи, а также ни разу не навестили.