Бастрыкин поручил разобраться с родителями, взявшими под опеку сироту

Posted 22 октября, 17:23
Published 22 октября, 17:23
Modified 22 октября, 17:25
Updated 22 октября, 17:25
В социальных сетях распространили обращение к Бастрыкину, касающееся прав десятилетнего сироты из Тюменской области. В октябре этого года мальчик был помещен на стационарное лечение в одну из больниц Тюмени, однако его приемные родители не обеспечили его гигиеническими принадлежностями, сменной одеждой и средствами связи, а также ни разу не навестили.
Ребенок сообщил заявительнице, что не хочет возвращаться к опекунам, которые воспитывают еще 22 приемных ребенка, из-за недостаточного ухода за ним. Обратившаяся считает, что оформление опеки над ребенком связано с желанием получить выгоду.
В Следственном управлении СК России по Тюменской области по указанным фактам начата процессуальная проверка.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Дмитрию Викторовичу Шерману доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — говорится в официальном сообщении Информационного центра СК России в Telegram.
Ранее сегодня стало известно, что пропавший накануне в поселке Боровском 12-летний мальчик, которого объявили в розыск, сбежал от отца.
Раньше подросток жил с матерью, пока ее не лишили родительских прав. Затем два года проживал в приемной семье. Потом мужчина забрал сына себе.
В Сети появилось видео, как отец, будучи в алкогольном опьянении, насильно пытается привить сыну любовь к спорту, что в последствии вызвало возмущение со стороны обычных граждан.
Напомним, в августе сообщалось, что многодетная тюменка пожаловалась Бастрыкину на чиновников. Женщине отказали в выдаче земельного участка и предоставлении жилья.