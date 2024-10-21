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Posted 21 октября, 17:00

Published 21 октября, 17:00

Modified 21 октября, 17:02

Updated 21 октября, 17:02

В Тюмени прошли обыски офиса пирамиды Bavarsis

Сверхприбыли не будет. В Тюмени прошли обыски офиса пирамиды Bavarsis

21 октября 2024, 17:00
Фото: 1MI

В Тюмени прошли обыски офиса пирамиды Bavarsis

В Тюмени правоохранительные органы провели рейд в офисе финансовой компании Bavarsis, расположенном на улице 50 лет Октября, с целью пресечения незаконной деятельности.

Речь идет о фирме, предлагавшей клиентам инвестировать в «криптобоксы» с обещанием получения высокого дохода.

«Неустановленные лица создали компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту», — выяснили тюменские силовики.

Менеджеры компании предпочитали вести дела с людьми пожилого возраста, предлагая различные программы с процентными ставками и обещая высокую прибыль потенциальным инвесторам. Изначально выплаты осуществлялись за счет инвестиций новых клиентов, но в какой-то момент платежи прекратились.

Финансовые документы и электронные носители были изъяты из офиса компании, а также четыре сотрудника организации были допрошены сотрудниками правоохранительных органов.

Организаторов пирамиды до сих пор разыскивают. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что имеются еще пострадавшие из Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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В феврале 2024 года Центробанк России добавил компанию Bavarsis в список финансовых пирамид. Эта компания, действующая по всей стране, предлагала клиентам вложиться в «криптобоксы» с обещанием больших прибылей. Один из их офисов находился в Тюмени.

По информации, полученной от источника, близкого к правоохранительным органам, жители Тюмени потеряли сотни тысяч рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту через компанию Bavarsis, которая предложила свои услуги и затем закрыла свой офис в городе. Среди пострадавших тюменцев, кто воспользовался услугами Bavarsis, в основном оказались люди пожилого возраста.

«При этом, клиентам обещали какие-то нереальные доходы: до 2-3% от вложенной суммы денег в день. „Работать“ Bavarsis предпочитал с незащищенными слоями населения. В том числе, с пенсионерами», — пояснил URA.RU источник на условиях анонимности.
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В тюменском филиале компании предпочитали нанимать сотрудников пожилого возраста с целью привлечения клиентов. Однако тем, кто доверился сотрудникам организации, не удалось получить ни инвестиции, ни проценты. Ближе к концу лета компания закрыла свое представительство в Тюмени.

Как сообщил он, в тюменском филиале Bavarsis обещали начать выплаты вкладчикам не позднее июля 2024 года. Однако в августе офис закрылся, сайт компании прекратил свою работу, а все переписки между сотрудниками организации и клиентами были удалены из мессенджеров.

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Ранее сообщалось, что за махинации с поставками на СВО в Тюмени задержали известного бизнесмена

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