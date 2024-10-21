Сверхприбыли не будет. В Тюмени прошли обыски офиса пирамиды Bavarsis

По информации, полученной от источника, близкого к правоохранительным органам, жители Тюмени потеряли сотни тысяч рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту через компанию Bavarsis, которая предложила свои услуги и затем закрыла свой офис в городе. Среди пострадавших тюменцев, кто воспользовался услугами Bavarsis, в основном оказались люди пожилого возраста.