Специалисты СУЭНКО подключили к электрическим сетям новый корпус ТюмГУ

Учитывая расположение здания в историческом центре региональной столицы и многочисленное количество подземных коммуникаций, для прокладки кабеля под улицей Республики специалисты применили метод горизонтального направленного бурения. Используют его в технологически сложных случаях. Этот именно такой — здесь пересекаются кабельные трассы многочисленных коммуникаций и широких улиц с интенсивным движением. Перед началом строительства специалисты СУЭНКО провели масштабные подготовительные работы, а именно полностью реконструировали существующие линии и демонтировали старую подстанцию.