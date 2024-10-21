nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 04:57

Published 21 октября, 04:57

Modified 21 октября, 04:59

Updated 21 октября, 04:59

Специалисты СУЭНКО подключили к электрическим сетям новый корпус ТюмГУ

Специалисты СУЭНКО подключили к электрическим сетям новый корпус ТюмГУ

21 октября 2024, 04:57
Фото: СУЭНКО
Сюжет
Строительство
СУЭНКО обеспечила электроэнергией новый корпус Тюменского государственного университета на улице Республики, 9. Подключая к электрическим сетям здание на центральной улице, Тюмени энергетикам пришлось уйти на глубину свыше 10 метров, чтобы обойти многочисленные городские коммуникации.

Современное архитектурное пространство площадью тридцать три тысячи квадратных метров в центре Тюмени станет крупнейшей учебной площадкой области. В целях надежного электроснабжения объекта работники Сибирско-Уральской энергетической компании построили более трех тысяч метров кабельных линий и новую трансформаторную подстанцию. Мощность технологического присоединения составляет порядка 1,5 МВт.

Учитывая расположение здания в историческом центре региональной столицы и многочисленное количество подземных коммуникаций, для прокладки кабеля под улицей Республики специалисты применили метод горизонтального направленного бурения. Используют его в технологически сложных случаях. Этот именно такой — здесь пересекаются кабельные трассы многочисленных коммуникаций и широких улиц с интенсивным движением. Перед началом строительства специалисты СУЭНКО провели масштабные подготовительные работы, а именно полностью реконструировали существующие линии и демонтировали старую подстанцию.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Россия#Реконструкция#СУЭНКО#Энергетика#Тюменский государственный университет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика