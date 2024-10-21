Специалисты СУЭНКО подключили к электрическим сетям новый корпус ТюмГУ

Posted 21 октября, 04:57
Published 21 октября, 04:57
Modified 21 октября, 04:59
Updated 21 октября, 04:59
Современное архитектурное пространство площадью тридцать три тысячи квадратных метров в центре Тюмени станет крупнейшей учебной площадкой области. В целях надежного электроснабжения объекта работники Сибирско-Уральской энергетической компании построили более трех тысяч метров кабельных линий и новую трансформаторную подстанцию. Мощность технологического присоединения составляет порядка 1,5 МВт.
Учитывая расположение здания в историческом центре региональной столицы и многочисленное количество подземных коммуникаций, для прокладки кабеля под улицей Республики специалисты применили метод горизонтального направленного бурения. Используют его в технологически сложных случаях. Этот именно такой — здесь пересекаются кабельные трассы многочисленных коммуникаций и широких улиц с интенсивным движением. Перед началом строительства специалисты СУЭНКО провели масштабные подготовительные работы, а именно полностью реконструировали существующие линии и демонтировали старую подстанцию.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.