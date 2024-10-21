Многодетная мать из Тюменской области выиграла в лотерею более 9 млн рублей

Posted 21 октября, 07:54
Published 21 октября, 07:54
Modified 21 октября, 07:56
Updated 21 октября, 07:56
Суперприз, около 9,5 миллиона рублей, тюменка выиграла в 263509-м тираже. В комбинации присутствовали знаковые для нее числа, которые она предпочитает держать в секрете.
«В тот день я проверила сайт и увидела, что кто-то снял суперприз. Рассердилась даже и позавидовала победителю. Потом заметила в личном кабинете сумму выигрыша и поняла, что этим человеком оказалась я. Был невероятный эмоциональный взрыв, соседи точно слышали мои крики радости. Победа ознаменовала новый этап в моей жизни», — сообщила победительница.
Юлия — мама трех подростков. Воспитание детей совмещает с работой заведующей складом. По словам победительницы, на выигранные денежные средства ее семья осуществит давнюю мечту по расширению жилплощади — купит новую просторную квартиру.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выиграл 33,6 миллиона рублей в лотерею «Спортлото 5 из 36». Его искали в течение двух недель.