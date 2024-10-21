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Posted 21 октября, 18:48

Published 21 октября, 18:48

Modified 21 октября, 18:48

Updated 21 октября, 18:48

Гендиректор РЭО и глава Тувы рассмотрели задачи по реализации инфраструктуры ТКО

Гендиректор РЭО и глава Тувы рассмотрели задачи по реализации инфраструктуры ТКО

21 октября 2024, 18:48
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев 21 октября провел рабочую встречу с главой Республики Тува Владиславом Ховалыгом.

В рамках встречи говорилось о том, что регион нуждается в дополнительной технике для вывоза ТКО, а также в новых местах накопления отходов.

Как рассказал глава РЭО, в Туве обозначили необходимость закупок 103 единиц транспортных средств, поскольку дефицит техники на территории региона составил 78%. Помимо этого, зафиксирована потребность в создании новых мест накопления (1110 штук), дефицит которых достиг 63%. По словам Буцаева, в компании признают ориентированность региона на улучшение текущей ситуации и готовность к необходимым действиям для запуска устойчивой системы обращения с отходами. В частности, в активной фазе находится дорожная карта по реализации инфраструктуры. Проектно-сметная документация уже готова и отправлена на экспертизу, заключил глава РЭО. Об этом информирует 56orb.

Глава республики Владислав Ховалыг признал актуальность вопросов, которые обсуждались на встрече.

По его мнению, наиболее насущными проблемами в Туве остаются нехватка техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, построенных в соответствии со стандартами. У коммунальщиков есть 29 единиц специальной техники, пять из которых закуплены в текущем году. За девять месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Сегодня в РЭО на согласование представлена дорожная карта по реализации инвестпроекта по строительству объекта в отрасли обращения с твердыми отходами на территории Кызылского района — на базе концессионного соглашения. Глава Тувы отдельно подчеркнул в беседе с Денисом Буцаевым тот факт, что лично возглавил созданную межведомственную рабочую группу по вопросам обращения с ТКО в Туве. Он признал, что система в республике проходит стадию налаживания, и поддержка оператора очень своевременна для тувинцев.

На территории Республики Тува работает один региональный оператор в двух зонах деятельности. Ежедневно региональный оператор Тувы привлекает 29 единиц специализированной техники. Эта информация внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

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