Гендиректор РЭО и глава Тувы рассмотрели задачи по реализации инфраструктуры ТКО

По его мнению, наиболее насущными проблемами в Туве остаются нехватка техники для вывоза мусора и отсутствие полигонов, построенных в соответствии со стандартами. У коммунальщиков есть 29 единиц специальной техники, пять из которых закуплены в текущем году. За девять месяцев региональный оператор вывез 48 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Сегодня в РЭО на согласование представлена дорожная карта по реализации инвестпроекта по строительству объекта в отрасли обращения с твердыми отходами на территории Кызылского района — на базе концессионного соглашения. Глава Тувы отдельно подчеркнул в беседе с Денисом Буцаевым тот факт, что лично возглавил созданную межведомственную рабочую группу по вопросам обращения с ТКО в Туве. Он признал, что система в республике проходит стадию налаживания, и поддержка оператора очень своевременна для тувинцев.