Автоэксперт сообщил, что дешевая незамерзайка может привести к проблемам с ГАИ

Собеседник издания отметил, что значительного вреда автомобилю такая жидкость не принесет. Однако из-за неё с некоторыми проблемами может столкнуться водитель транспортного средства. Он объяснил, что пары стеклоомывающей жидкости скапливаются в воздушном фильтре и в итоге оказываются в салоне. Поэтому при использовании незамерзайки с высоким содержанием спирта, при проверка на алкоголь может показать положительный результат, даже если водитель не выпивал. Воротников отметил, что подобные случаи фиксируются регулярно. Однако, уже через несколько минут тест показывает нормальное содержание алкоголя в крови. Таким образом, использование некачественной незамерзайки может привести к поездке на медицинское освидетельствование и отнять много времени и нервов.