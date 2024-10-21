Автоэксперт сообщил, что дешевая незамерзайка может привести к проблемам с ГАИ

Posted 21 октября, 16:01
Published 21 октября, 16:01
Modified 21 октября, 16:03
Updated 21 октября, 16:03
Автоэксперт Антон Воротников в беседе с «Ридусом» прокомментировал новости о возможном подорожании стеклоомывающей жидкости с приходом холодов. Он рассказал изданию, чем может быть опасно использование дешевой незамерзайки.
Собеседник издания отметил, что значительного вреда автомобилю такая жидкость не принесет. Однако из-за неё с некоторыми проблемами может столкнуться водитель транспортного средства. Он объяснил, что пары стеклоомывающей жидкости скапливаются в воздушном фильтре и в итоге оказываются в салоне. Поэтому при использовании незамерзайки с высоким содержанием спирта, при проверка на алкоголь может показать положительный результат, даже если водитель не выпивал. Воротников отметил, что подобные случаи фиксируются регулярно. Однако, уже через несколько минут тест показывает нормальное содержание алкоголя в крови. Таким образом, использование некачественной незамерзайки может привести к поездке на медицинское освидетельствование и отнять много времени и нервов.
По словам автоэксперта, подобные стеклоомывающие жидкости, как правило, продаются на обочинах трасс и многие водители вынуждены их покупать, так как в плохую погоду ехать без незамерзайки невозможно. Поэтому полностью искоренить данный продукт не получится.