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Posted 20 октября, 03:47

Published 20 октября, 03:47

Modified 20 октября, 03:49

Updated 20 октября, 03:49

Ожидается снег с дождем и +6: на Тюмень надвигается непогода

Ожидается снег с дождем и +6: на Тюмень надвигается непогода

20 октября 2024, 03:47
Фото: 1MI
Облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя, в отдельных районах дождя со снегом и ветер с порывами до 14 м/с прогнозируют в воскресенье, 20 октября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем температура воздуха составит +5…+10, в ночные часы ожидается до +1…-4.

В Тюмени 20 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +2…+6, в ночные часы температура воздуха составит +3…+5. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:22, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 0 минут.

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В Тобольске 20 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +2…+5, ночью термометры покажут +5…+4. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14, закат в 17:09, продолжительность дня 9 часов 55 минут.

В Ишиме 20 октября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +2….+9, в ночные часы ожидается до +3…+4. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:04, закат в 17:09, продолжительность дня 10 часов 5 минут.

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