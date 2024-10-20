Ожидается снег с дождем и +6: на Тюмень надвигается непогода

Posted 20 октября, 03:47
Published 20 октября, 03:47
Modified 20 октября, 03:49
Updated 20 октября, 03:49
В Тюмени 20 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +2…+6, в ночные часы температура воздуха составит +3…+5. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:22, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 0 минут.
В Тобольске 20 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +2…+5, ночью термометры покажут +5…+4. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14, закат в 17:09, продолжительность дня 9 часов 55 минут.
В Ишиме 20 октября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут +2….+9, в ночные часы ожидается до +3…+4. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:04, закат в 17:09, продолжительность дня 10 часов 5 минут.