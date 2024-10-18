В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с подростковым курением

Руководитель направления «Взаимодействие с региональными органами власти» X5 Group Александр Сенин добавил, что методы профилактики имеют значительно более высокий потенциал по сравнению с запретительными мерами. Для повышения эффективности стоит сосредоточиться на совместной работе по обучению родителей и их детей в рамках программы по здоровому образу жизни, реализуемой X5 Group, а также самих сотрудников сети.