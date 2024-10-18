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Posted 18 октября, 10:38

Published 18 октября, 10:38

Modified 18 октября, 10:40

Updated 18 октября, 10:40

В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с подростковым курением

В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с подростковым курением

18 октября 2024, 10:38
Фото: Пресс-служба Общественного Совета по проблеме подросткового курения
В Воронеже состоялся круглый стол, посвященный предотвращению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Организаторами выступили Воронежское областное отделение «Опоры РОССИИ» и Общественный Совет по проблеме подросткового курения.

Участники встречи выразили готовность легального бизнеса сотрудничать с государственными органами и общественными организациями для реализации мер профилактики и контроля за соблюдением существующих запретов на продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также для разработки совместных образовательных инициатив для сотрудников бизнес-структур, детей и их родителей.

Как рассказала исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская, действующая система регулирования достаточно эффективна. Однако основной задачей остается применение принятых мер на практике. Для повышения результативности регулирования необходимо объединение усилий некоммерческих организаций, легального бизнеса и государственных структур.

Она отметила, что важным моментом также является перераспределение полномочий контрольных органов для улучшения проверочных мероприятий, включая возможность привлечения волонтеров из числа несовершеннолетних, достигших 16 лет.

Руководитель направления «Взаимодействие с региональными органами власти» X5 Group Александр Сенин добавил, что методы профилактики имеют значительно более высокий потенциал по сравнению с запретительными мерами. Для повышения эффективности стоит сосредоточиться на совместной работе по обучению родителей и их детей в рамках программы по здоровому образу жизни, реализуемой X5 Group, а также самих сотрудников сети.

Как сообщила советник отдела организации оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Воронежской области Наталия Калинина, интерес молодежи к курению заметно снизился по сравнению с прошлым десятилетием, особенно это касается традиционных табачных изделий.

В ходе круглого стола, состоявшегося в рамках ПМЭФ, сторонами меморандума о совместной работе по недопущению доступа несовершеннолетних к сигаретам и вейпам также стали уполномоченный по защите прав предпринимателей в

Воронежской области, Воронежское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Воронежское отделение Всероссийского союза женщин, локальные продуктовые сети.

Организации, вовлеченные в реализацию меморандума, смогут объединить усилия для общественного контроля за соблюдением норм, касающихся доступа подростков к табачным и никотинсодержащим товарам.

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