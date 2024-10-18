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Posted 18 октября, 13:00

Published 18 октября, 13:00

Modified 18 октября, 13:00

Updated 18 октября, 13:00

В Тюмени эвакуируют крупную базу отдыха, а продуктовая корзина продолжает дорожать

В Тюмени эвакуируют крупную базу отдыха, а продуктовая корзина продолжает дорожать

18 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
Минувшей ночью из-за поступившего сообщения о минировании на базе отдыха «Верхний бор» была проведена эвакуация гостей. Тем временем, продукты в Тюменской области все дорожают.

В Тюмени подорожала продуктовая корзина

Цена минимального месячного набора продуктов питания на одного человека превысила семь тысяч рублей. Ситуацию осложняет и то, что из-за плохого урожая снижение стоимости сезонных овощей было минимальным.

Мало того, в нашем регионе уже отмечен рост цен на молочную продукцию. В частности, молоко подорожало с начала этого года на 10 рублей — с 82 до 92 рублей, сливочное масло — на 116 рублей (килограмм стоит 982 рубля).

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тюменской области побила рекорд
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В Тюмени эвакуировали крупную базу отдыха

Сегодняшней ночью из-за поступившего сообщения о минировании на базе отдыха «Верхний бор» была проведена эвакуация гостей. По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о заложенной бомбе. По последней информации, в ходе обследования предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

«Поступил звонок о заложенной бомбе»: в Тюмени эвакуировали крупную базу отдыха
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Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды

Уровень воды в Туре продолжает падать. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, может быть побит антирекорд прошлого года. Проблема частично связана с загрязнением реки (с большим количеством топляка, который скапливается на ее дне).

Стоит отметить, что тюменская Тура уже признана грязной рекой. Представители власти региона подали заявку на участие в федеральном проекте по очистке рек, однако пока неизвестно, включат ли в нее Туру или Тюмень снова получит отказ.

Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды
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Проблемы тюменских фармацевтов

Выяснилось, что сотрудников сети аптек «Апрель» не отпускают в оплачиваемый отпуск пока они самостоятельно не найдут себе сменщика. Правозащитник, с которым «Нашему городу» удалось побеседовать, заявил, что в таком случае работникам необходимо обращаться в трудовую инспекцию.

Ранее сотрудники сети «Апрель» в Тюмени уже сообщали о том, что им приходится перерабатывать, а также о том, что на них хотят «повесить» недостачи, которые, по мнению работников, возникли достаточно странным образом.

Из-за внутренних «правил» фармацевты тюменской аптеки не могут уйти в отпуск
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