В Тюмени эвакуируют крупную базу отдыха, а продуктовая корзина продолжает дорожать

Posted 18 октября, 13:00
Published 18 октября, 13:00
Modified 18 октября, 13:00
Updated 18 октября, 13:00
Цена минимального месячного набора продуктов питания на одного человека превысила семь тысяч рублей. Ситуацию осложняет и то, что из-за плохого урожая снижение стоимости сезонных овощей было минимальным.
Мало того, в нашем регионе уже отмечен рост цен на молочную продукцию. В частности, молоко подорожало с начала этого года на 10 рублей — с 82 до 92 рублей, сливочное масло — на 116 рублей (килограмм стоит 982 рубля).
Сегодняшней ночью из-за поступившего сообщения о минировании на базе отдыха «Верхний бор» была проведена эвакуация гостей. По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о заложенной бомбе. По последней информации, в ходе обследования предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.
Уровень воды в Туре продолжает падать. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, может быть побит антирекорд прошлого года. Проблема частично связана с загрязнением реки (с большим количеством топляка, который скапливается на ее дне).
Стоит отметить, что тюменская Тура уже признана грязной рекой. Представители власти региона подали заявку на участие в федеральном проекте по очистке рек, однако пока неизвестно, включат ли в нее Туру или Тюмень снова получит отказ.
Выяснилось, что сотрудников сети аптек «Апрель» не отпускают в оплачиваемый отпуск пока они самостоятельно не найдут себе сменщика. Правозащитник, с которым «Нашему городу» удалось побеседовать, заявил, что в таком случае работникам необходимо обращаться в трудовую инспекцию.
Ранее сотрудники сети «Апрель» в Тюмени уже сообщали о том, что им приходится перерабатывать, а также о том, что на них хотят «повесить» недостачи, которые, по мнению работников, возникли достаточно странным образом.