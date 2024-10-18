Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16»

Также парень рассказал о том, что Кристина пыталась с ним помириться, когда уже была в отношениях с Костей. По словам Саши, еще во время съемок у Кристины уже был новый мужчина, которого он считает биологическим отцом ребенка, так как, якобы, его на самом деле сразу вписали в свидетельство ребенка. Тюменец говорит и о том, что к Кате он ушел только после того, как узнал, что у Кристины новый мужчина, якобы, до этого он планировал с ней помириться.