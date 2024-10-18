Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16»

Posted 18 октября, 06:50
Published 18 октября, 06:50
Modified 18 октября, 06:52
Updated 18 октября, 06:52
Во второй серии второго сезона шоу «Мама в 16» зрителям рассказали непростую историю жизни 17-летней девушки из Тюмени Кристины.
Напомним, что Кристина до беременности жила с бабушкой, ее отец погиб после отравления алкоголем, а мать лишили родительских прав из-за проблем с выпивкой. Девушка рассказывает, что у нее были ментальные проблемы и она какое-то время вела неправильный образ жизни, связанный с частыми гуляньями в разных компаниях. По сей день тема общения с мамой для Кристины остается тяжелой.
Тюменка окончила девять классов школы, и этого ей показалось вполне достаточно. После этого Кристина попробовала себя в различных профессиях, связанных с красотой: работала мастером по бровям, маникюру и даже покупала машинку, чтобы попробовать себя в роли тату-мастера. Однако эти профессии казались ей неподходящими.
Она завела отношения с парнем Сашей, который не так давно расстался с бывшей возлюбленной Катей. Уже после нескольких месяцев отношений Кристина узнала, что беременна. Мама Саши приняла девушку как свою дочь и поддерживала ее, однако отец ребенка, который развивал карьеру рэпера, не был готов так быстро повзрослеть и взять ответственность за будущего малыша.
В результате, после одной из ссор, парень пригласил на встречу свою бывшую девушку, и Саша решил остаться с ней. Позже он сделал ей предложение около тюменского ЦУМа. Кристина после этого отказалась вписывать парня в свидетельство о рождении дочки, которую назвали Валерия. Но какое-то время она все же надеялась, что их отношения с отцом ребенка еще могут наладиться. На этом и закончилась серия.
Сейчас Кристине уже 18 лет, и она давно не надеется на Сашу, а её дочурке чуть больше полугода. В свидетельстве о рождении графа «отец» уже заполнена, однако вписан туда не Саша, а новый мужчина тюменки, 20-летний Костя. С ним она познакомилась вскоре после разрыва с Сашей.
«Я шла с тяжелыми пакетами из магазина. Костя сидел с другом неподалеку и увидел, что я еле как тащусь. Предложил помощь, помог донести пакеты. Мы чуть-чуть поговорили, он попросил у меня номер», — рассказывает Кристина.
Сначала она не восприняла ухажера всерьез и объяснила, что у нее есть ребенок, однако парень не счел это проблемой, а, наоборот, был готов взять на себя ответственность за воспитание Леры.
«Когда Кристина сказала, что у нее есть ребенок, я не испугался. Почувствовал, что это моя семья», — говорит Костя.
Сейчас возлюбленные живут счастливо, и они уже успели пожениться. Однако новый избранник негативно относится к биологическому отцу ребенка и не желает, чтобы тот виделся со своим ребенком. К тому же некоторые даже публичные личности уже высказались о том, что Костя как-то слишком быстро решил жениться на Кристине, которая сейчас успешно развивает соцсети, и взять ответственность за ребенка, ведь все произошло в течение нескольких месяцев.
Сама Кристина на бывшего и его девушку Катю зла не держит. Она не считает, что соперница увела у нее парня, ведь ответственность за это лежит на Саше. Но сам отец ребенка к Кристине относится неоднозначно. После выхода серии он получил много гневных сообщений и на некоторые даже отвечал, указывая, что он может оказаться непричастным к ребенку.
«На последних сроках, когда у нас были ссоры, и на выписку я не пришел не потому, что плохой и не хотел, а потому что Кристина в день выписки была с настоящим отцом, о котором она рассказывает сейчас — „Костя“, — рассказал Саша.
Также парень рассказал о том, что Кристина пыталась с ним помириться, когда уже была в отношениях с Костей. По словам Саши, еще во время съемок у Кристины уже был новый мужчина, которого он считает биологическим отцом ребенка, так как, якобы, его на самом деле сразу вписали в свидетельство ребенка. Тюменец говорит и о том, что к Кате он ушел только после того, как узнал, что у Кристины новый мужчина, якобы, до этого он планировал с ней помириться.
«Большинство людей уверено, что это не мой ребенок. Кристина делала странные вещи. Последней каплей стало то, что она записала ребенка на Костю. Сейчас ей помощь не нужна, там есть кому помогать», — считает Саша.
Сейчас Кристина не планирует вести разборки с Сашей, хотя она отмечает, что парень «громче всех кричит», что это не его ребенок. Девушка не хочет подавать на алименты и вспоминать отношения с бывшим. Она отучилась на мастера по волосам, и ей нравится эта работа. После декретного отпуска она планирует вернуться в бьюти-индустрию. Саша продолжает строить карьеру рэпера. История бывших оказалась достаточно запутанной и местами не вяжется с тем, что показали ранее на экранах. Однако тюменцы стараются жить дальше, не зацикливаясь на прошлом. Тест на отцовство пока решили не делать, хотя Кристина соглашалась на эту процедуру.
«Сейчас мы уже меняем подгузник с закрытыми глазами и понимаем дочку с одного взгляда. Самый частый вопрос: „Скучаю ли я по беззаботному времени и жалею ли, что стала мамой?“ Быть мамой — это тяжелая, ежедневная работа, но ты никогда от нее не устанешь и никогда не пожалеешь об этом», — считает Кристина.
Девушка также планирует развивать соцсети и продолжает рассказывать о своем опыте материнства в социальных сетях.
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