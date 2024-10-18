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Posted 18 октября, 16:37

Published 18 октября, 16:37

Modified 18 октября, 16:39

Updated 18 октября, 16:39

В Тюменской области мужчина едва не убил родственника из-за жены

Семейная ссора закончилась поножовщиной. Под Тюменью мужчина нанес удар брату жены

18 октября 2024, 16:37
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина едва не убил родственника из-за жены

Местный житель нанес резаную рану брату жены, который попытался за нее заступиться, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По информации местных властей, инцидент случился в общежитии города Заводоуковска, где 37-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с братом и его женой.

В ходе обсуждения старых обид, переросших в ссору, возникших между ним и женщиной, тюменец попробовал уладить конфликт, но его вмешательство вызвало ярость мужчины, который нанес ему ножевое ранение в область живота.

Впоследствии супруги обратились в медицинское учреждение, где пострадавшим была оказана помощь.

Жена пострадавшего обратилась в полицию, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого быстро задержали. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Ранее стало известно, что в Тюмени пассажир с канцелярским ножом напал на таксиста.

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#Иван Солдатов#Общество#Нож#Новости тюмени#Ссора#Криминал
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