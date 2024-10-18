Семейная ссора закончилась поножовщиной. Под Тюменью мужчина нанес удар брату жены

Posted 18 октября, 16:37
Published 18 октября, 16:37
Modified 18 октября, 16:39
Updated 18 октября, 16:39
По информации местных властей, инцидент случился в общежитии города Заводоуковска, где 37-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с братом и его женой.
В ходе обсуждения старых обид, переросших в ссору, возникших между ним и женщиной, тюменец попробовал уладить конфликт, но его вмешательство вызвало ярость мужчины, который нанес ему ножевое ранение в область живота.
Впоследствии супруги обратились в медицинское учреждение, где пострадавшим была оказана помощь.
Жена пострадавшего обратилась в полицию, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого быстро задержали. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет.