Семейная ссора закончилась поножовщиной. Под Тюменью мужчина нанес удар брату жены

Жена пострадавшего обратилась в полицию, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого быстро задержали. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет.