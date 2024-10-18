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Posted 18 октября, 11:19

Published 18 октября, 11:19

Modified 18 октября, 11:21

Updated 18 октября, 11:21

На Ямале проведут форум «Больше, чем путешествие»

На Ямале проведут форум «Больше, чем путешествие»

18 октября 2024, 11:19
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Он соберет около 600 участников.

В следующем году на Ямале состоится форум «Больше, чем путешествие». Передача прав на его проведение прошла на пленарной сессии во Владивостоке. В подписании приняли участие директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, руководитель программы «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина и руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко.

В 2025 году форум пройдет в Салехарде — столице Ямала. Его организатором выступит круглогодичный образовательный центр по молодежному туризму в ЯНАО. Событие поможет расширить географию путешествий по стране и привлечет внимание к вопросам, которые касаются устойчивого развития отрасли и экологической ответственности.

Планируется, что в форуме примут участие около 600 человек. В их число войдут представители туристической отрасли, региональных органов исполнительной власти, члены сообщества «Проводники смыслов», участники программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», блогеры и активная молодежь.

Впервые форум пройдет в две тематические смены. Участниками первой смены станут представители профессионального сообщества: гиды, туроператоры и экскурсоводы. Вторая смена пройдет по открытому набору для всех желающих, кому интересна тема путешествий и молодежного туризма, — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Там добавили, что в текущем году на Ямале открылся круглогодичный молодежный образовательный центр. Он помогает молодым людям развивать профессиональные навыки в сфере туризма и гостеприимства. В организации проводят программы обучения для организаторов молодежных походов, гидов-проводников и экскурсоводов.

#Общество#Россия#Форум#Молодежь#Салехард#Туроператоры#Путешествие#Правительство ЯНАО
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