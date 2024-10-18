На Ямале проведут форум «Больше, чем путешествие»

В следующем году на Ямале состоится форум «Больше, чем путешествие». Передача прав на его проведение прошла на пленарной сессии во Владивостоке. В подписании приняли участие директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, руководитель программы «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина и руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко.