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Posted 18 октября, 07:25

Published 18 октября, 07:25

Modified 18 октября, 07:27

Updated 18 октября, 07:27

Тюменцы стали в два раза чаще обращаться к проституткам за последние 5 лет.

«И никаких обязательств». Почему тюменские мужчины все чаще обращаются к проституткам

18 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI
Тюменцы стали в два раза чаще обращаться к проституткам за последние 5 лет.

Тюменцы стали в два раза чаще обращаться к проституткам за последние 5 лет

Рынок интимных услуг в Тюмени за последние 5 лет стал более востребованным, об этом говорят как представительницы профессии, так и эксперты. В обществе все меньше начинают осуждать «любовь за деньги», однако тюменки возмущены такой доступностью и свободой местных эскортниц.

Рост спроса на интимные услуги

По итогам прошлого года в тюменских судах число дел о занятии проституцией возросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако сами «ночные бабочки» связывают это не с усилением внимания правоохранителей, а с ростом популярности услуг.

«Стало представительниц профессии больше, и загруженность тоже возросла. За последние 5 лет спрос вырос в 2 раза точно. Но внимание полиции осталось, часто девочек ловят», — указывает одна из местных проституток.

Как говорит социолог Наталья Девлешова, в Тюмени за последние 5 лет существенно изменилось отношение к рынку интимных услуг. Если в 2019 году подавляющее большинство населения относилось к этому бизнесу с ярым осуждением, то теперь гнев сменился на нейтральное отношение.

«К тому же 43% респондентов в этом году отвечали, что они сами обращались за интимными услугами или знают, что это делал человек из их близкого окружения. Причем к этому относятся „нормально“, не считая чем-то позорным. Сейчас менее трети населения выступает „против“ деятельности проституток, тогда как 5 лет назад их было больше половины», — рассказала эксперт.

Тюменский психолог Петр Зосимов говорит, что его клиенты-мужчины часто открыто говорят о своих обращениях к тем, кто оказывает интимные услуги, это может быть эротический массаж или секс за деньги.

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Зачем тюменцы идут к проституткам и эскортницам?

Специалист выделил основные причины, из-за которых тюменские мужчины решают обратиться за интимными услугами. Он отметил, что многие из них состоят в браке, но таким образом пытаются избежать «эмоциональной измены».

«Для многих измена — это чувства к другому человеку. И потому мужчины говорят о том, что свои неудовлетворенные дома потребности они реализуют таким образом», — рассказал Зосимов.

По словам психолога, многие мужчины могут сталкиваться с трудностями в личной жизни, что подталкивает их к поиску кратковременных интимных связей. В таком случае обращение к проституткам воспринимается как легкий способ удовлетворить потребности без эмоциональных вложений.

Также психолог говорит о том, что в сознании людей произошло изменение отношения к сексуальности и табу. Современное общество становится все более открытым к обсуждению интимной жизни. Это приводит к снижению стигматизации обращений к проституткам. Для многих мужчин это может быть способом удовлетворить свои желания без обязательств, что в условиях быстрого ритма жизни становится привлекательным вариантом.

Культурные и психологические аспекты тоже играют свою роль. Общество меняет свои взгляды на роль мужчин и женщин, и многие мужчины могут испытывать давление в поисках подтверждения своей мужественности через сексуальные связи. Это также может способствовать увеличению числа обращений к проституткам. Таким образом, сочетание экономических, социальных, культурных и личных факторов создает условия для роста интереса мужчин в Тюмени к услугам секс-работниц.

Влияет на спрос и решение мужчины обратиться к проститутке и доступность информации и услуг. С развитием технологий и интернет-пространства найти услуги секс-работниц стало проще. Социальные сети, специализированные сайты и приложения позволяют легко установить контакт с проститутками, что увеличивает количество обращений.

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Тюменки против рынка интимных услуг

Однако многие женщины выступают решительно против такой доступности рынка. К тому же некоторые представительницы рынка интимных услуг считают себя чуть ли не семейными психологами, которые помогают спасти брак, что вызывает у тюменок еще большее негодование.

«Ну надо же, какие мужчины, оказывается, нежные, обидчивые, уставшие. АЛЕ, МУЖИКИ, ВЫ ГДЕ? Вы на жен-то своих посмотрите! Мало того, что она на работе пашет, потом дома щи-борщи, дети, уроки, муж тут еще обидчивый рядом, ей-то что остается?», — задаются вопросами тюменки.

Однако пока занятие проституцией наказывается только административным штрафом, о чем говорит юрист Павел Шадрин, рынок не станет менее доступным.

«За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток. Этот штраф ниже стоимости услуг эскортниц, поэтому вряд ли это оказывает значительное влияние», — считает юрист.

Отметим, что ранее проститутки выступали с просьбами легализовать их деятельность. Однако пока в этом направлении работа не ведется.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские проститутки помогли правоохранителям задержать членов ОПГ криминального авторитета Сергея Патрушева.

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