Энергетики начнут демонтаж незаконных подвесов связи на ЛЭП в Тюменской области

Энергетики предупреждают: несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.