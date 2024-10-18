Энергетики начнут демонтаж незаконных подвесов связи на ЛЭП в Тюменской области

Posted 18 октября, 07:29
Published 18 октября, 07:29
Modified 18 октября, 07:31
Updated 18 октября, 07:31
Они намерены демонтировать незаконно установленные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи для исключения рисков повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок.
Энергетики предупреждают: несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.
Однако, прежде чем устранить незаконно размещенные линии связи, энергетики направляют в адрес собственников ВОЛС соответствующие обращения. Для исключения рисков повреждения оборудования провайдерам предлагается самостоятельно демонтировать волоконно-оптические кабели. В противном случае демонтаж производится специалистами электросетевой компании, а в адрес оператора связи направляются исковые требования о компенсации затрат.
Отметим, работы по демонтажу кабелей связи, размещенных на опорах воздушных линий электропередачи, будут проводиться с 28 октября 2024 года в Упоровском районе (с. Бызово, Ингалинское, Суерка, д. Карагужева, Тютрина, Черная, Шашова), а также поселке Голышмановском Голышмановского ГО.