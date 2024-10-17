Всем стоять! Лайфхаки, которые помогут тюменцам, не поскользнуться в гололед

Posted 17 октября, 05:21
Published 17 октября, 05:21
Modified 17 октября, 05:23
Updated 17 октября, 05:23
Осень и зима в Тюмени — это не только красивые снежные пейзажи и морозный воздух, но и обледеневшие дороги, ходить по которым приходится «пингвинчиком». Ходьба по льду может быть опасной. Так в прошлом году из-за падения на льду тюменка получила перелом шейки бедра. Пациентка оказалась обездвижена, и ей немедленно
потребовалось оперативное вмешательство.
«Подобного рода переломы мы относим к жизнеугрожающим. Выполнение такой операции в кратчайшие сроки увеличивает продолжительность жизни возрастных пациентов по сравнению с традиционной тактикой лечения. К тому же значительно реже наблюдаются серьёзные осложнения. Чтобы избежать опасных травм при передвижении на гололёде необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры, а также не совершать резких движений», — отметил заведующий травматологическим отделением ОБ №3 Марат Губайдулин.
Также важно заранее подготовиться к непростым гололедным условиям.
Первым делом важно подобрать правильную обувь. Она должна иметь глубокий и рифленый протектор, который обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Лучше выбирать обувь из резины или материалов, которые не скользят. Нежелательны гладкие кожаные или пластиковые подошвы. Также убедитесь, что обувь достаточно гибкая, чтобы не сковывать движение. Дамы, от каблуков стоит отказаться.
Можно подобрать специальные накладки. Существуют специальные «кошки» на обувь, которые можно надевать в морозные дни. Они имеют металлические шипы, которые значительно улучшают сцепление с льдом. Их легко снять и надеть, что делает их удобными для использования в различных условиях.
Позаботьтесь и о комфортной одежде. Неправильная одежда может стать причиной не только неудобства, но и травм. Одевайтесь в несколько слоев, чтобы быть в тепле, но при этом сохранять свободу движений. Избегайте слишком широких и длинных вещей, которые могут спровоцировать падение.
Также изучите правильную технику ходьбы по льду. Делайте короткие и уверенные шаги. Это поможет сохранить равновесие и снизит риск падения. Наклоняйте тело немного вперед и держите руки расставленными для лучшей балансировки. Всегда смотрите под ноги и следите за состоянием покрытия. Избегайте отвлекающих факторов, таких как телефон.
Используйте аксессуары. Если вы не уверены в своих силах или у вас есть проблемы с равновесием, стоит воспользоваться, например, тростью. Она поможет поддерживать баланс и уменьшит риск падения.
Сам себе дворник. Если вы выходите на улицу и уже знаете, что лед еще не убрали, то можете взять соль или песок с собой для преодоления особенно скользких участков. Этот лайфхак актуален для родителей, которые могут рассыпать песок там, где будет играть их ребенок.
Если вам не удалось купить нескользящую обувь заранее и вы не хотите использовать техники ходьбы, то можно немного модернизировать свои ботинки, чтобы они стали более устойчивыми на льду.
Вы можете приобрести шипованные ледоступы. Они стоят не более 500 рублей, и использовать их можно несколько зим. Эти приспособления прикрепляются к ботинку и при ходьбе буквально впиваются в лед, чтобы не дать вам упасть. Их легко снимать и надевать, а потому они подойдут и для детей.
Если вас пугают ширы или же вам неудобно с ними передвигаться, то стоит присмотреться к силиконовым накладкам. Они имеют специальную текстуру, которая помогает предотвратить скольжение. Стоят они еще дешевле, около 150-300 рублей за пару.
Однако этот вариант повторно использовать будет нельзя, так как накладки буквально приклеиваются к вашему ботинку, отклеить их возможно, но после этого придется покупать новые.
Если вы не хотите покупать специальные антискользящие приспособления для обуви, то уменьшить «скользкость» ваших ботинок вы можете дома самостоятельно.
Для этого можно использовать наждачную бумагу. Обработайте ею подошвы обуви, чтобы создать шероховатую поверхность, что улучшит сцепление с льдом. Особое внимание удалите области носка и краю пятки.
Также в ход может пойти силиконовый клей. Нанесите слой клея на подошву и дайте высохнуть. Это создаст текстурированную поверхность, которая уменьшит скольжение. Если у вас есть еще и термопистолет, то вы можете даже создать на подошвах своих ботинок уникальный антискользящий узор.
Также вам помогут старые ботинки. С помощью вырезок из старой обуви можно сделать резиновые прокладки. Приклейте кусочки прокладок от старой обуви на подошву, и это улучшит сцепление и защитит основную подошву.
Не забывайте и про подручные материалы, такие как скотч. Оберните подошву обуви клейкой лентой в несколько слоев. Это создаст дополнительное сцепление и предотвратит скольжение. Некоторые используют двухсторонний скотч, приклеивая его лишь к подошве, однако велик шанс, что такие наладки вы быстро потеряете на улице.
Также можно использовать клей с песком или солью. Нанесите небольшое количество клея на подошву, дайте ему немного подсохнуть и поставьте обувь липким слоем в кучку песка или соли. Это также поможет усилить сцепление обуви со льдом.
Ранее «Наш город» рассказывал, чем в этом году в Тюмени будут обрабатывать дороги от наледи и насколько эффективны применяемые методы.