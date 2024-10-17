Всем стоять! Лайфхаки, которые помогут тюменцам, не поскользнуться в гололед

Сам себе дворник. Если вы выходите на улицу и уже знаете, что лед еще не убрали, то можете взять соль или песок с собой для преодоления особенно скользких участков. Этот лайфхак актуален для родителей, которые могут рассыпать песок там, где будет играть их ребенок.