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Posted 17 октября, 03:06

Published 17 октября, 03:06

Modified 17 октября, 03:09

Updated 17 октября, 03:09

В Тюмени резко вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

В Тюмени резко вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

17 октября 2024, 03:06
Фото: 1MI
Спрос на услуги мастеров индустрии красоты резко вырос в Тюмени. Об этом сообщили аналитики «Авито Услуги».

Как следует из данных исследования спрос на домашних косметологов за год взлетел на 72%. Наибольшим же спросом в минувшем сентябре стали услуги мастеров маникюра и педикюра. На них пришлось 27% от всех запросов, пишет ura.ru.

Услуги бровистов необходимы 20% посетителей портала, а на парикмахеров приходится 14% спроса.

Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.

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