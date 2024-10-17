В Тюмени резко вырос спрос на услуги бьюти-мастеров

Posted 17 октября, 03:06
Published 17 октября, 03:06
Modified 17 октября, 03:09
Updated 17 октября, 03:09
Как следует из данных исследования спрос на домашних косметологов за год взлетел на 72%. Наибольшим же спросом в минувшем сентябре стали услуги мастеров маникюра и педикюра. На них пришлось 27% от всех запросов, пишет ura.ru.
Услуги бровистов необходимы 20% посетителей портала, а на парикмахеров приходится 14% спроса.
Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.