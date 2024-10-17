В Тюмени перенесли открытие спортивного комплекса «Юность»

Posted 17 октября, 05:24
Published 17 октября, 05:24
Modified 17 октября, 05:26
Updated 17 октября, 05:26
Накануне стало известно, что комплекс должен открыться уже в конце октября. Однако что-то пошло не так: причины задержки открытия не сообщается.
Площадь «Юности» составляет порядка 1600 квадратных метров. В комплексе будут представлены такие виды спорта, как баскетбол, мини-футбол, бадминтон, гандбол, настольный теннис и другие.
Спортивное учреждение возводили благодаря федеральному софинансированию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на реставрацию здания регионального правительства планируют потратить больше 18 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.