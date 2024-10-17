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Posted 17 октября, 05:24

Published 17 октября, 05:24

Modified 17 октября, 05:26

Updated 17 октября, 05:26

В Тюмени перенесли открытие спортивного комплекса «Юность»

В Тюмени перенесли открытие спортивного комплекса «Юность»

17 октября 2024, 05:24
Фото: Администрация Тюмени
Открытие спортивного центра «Юность» в Тюмени перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столице.

Накануне стало известно, что комплекс должен открыться уже в конце октября. Однако что-то пошло не так: причины задержки открытия не сообщается.

Площадь «Юности» составляет порядка 1600 квадратных метров. В комплексе будут представлены такие виды спорта, как баскетбол, мини-футбол, бадминтон, гандбол, настольный теннис и другие.

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Спортивное учреждение возводили благодаря федеральному софинансированию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на реставрацию здания регионального правительства планируют потратить больше 18 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

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