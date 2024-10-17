В России создали игровую платформу для борьбы с «выгоранием» сотрудников

«Многие из наших сотрудников в офисах — молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы — и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с „выгоранием“. Для любого офиса теперь борьба за лидерство в обслуживании клиентов — это не допотопные доски почета, а победа в виртуальном соревновании. А главный итог — это лояльность клиентов», — отметил Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.