Тюменцы встали на защиту уволенной учительницы

Сюжет Дети

Жители Тюмени встали на защиту учительницы, которую уволили из школы после того, как она в личном блоге обматерила детей. Местные готовы подписывать петицию за ее возвращение к должности.

«Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать. Ко мне придет мой класс, если они еще раз что-то сделают, я готова от них отказаться», — сказала педагог в своих социальных сетях. «Это мелкие ублюдки!». Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях. ВИДЕО Узнать подробнее Инцидент произошел два года, однако, видео, где женщина рассуждает о своей работе появилось в общем доступе только сейчас. Педагога сразу уволили. «Учитель — это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете. И поэтому департамент образования администрации города Тюмени считает, что подобное поведение для педагога недопустимо», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования администрации города Ольга Тренина. Тюменцы, на удивление, поддержали педагога, отметив, что разделяют ее чувства. «Как можно о 63 школе высказаться без матов?!», — спрашивает Женя. «А что она не так сказала! Имидж профессии учитель опустили ниже плинтуса! Раньше учителей уважали и боялись! А сейчас с одной стороны дети без совести и чести и воспитания, с другой стороны яжемамки и яжепапки!», — недоумевает Андрей. «Если будет петиция на ее возвращение, скидывайте, подпишу», — предлагает Олег. «Вот именно благодаря таким эффективным директорам вся школьная система превратилась в сплошные отчёты и очковтирательство. Им важнее перед начальником из департамента проснуться пониже да лизнуть поглубже. Проще уволить, а оставшихся математичек нагрузить дополнительными часами заместо уволенной коллеги.Это проще чем вникать, что видео 2 года назад, что наверно нужно разобраться в причинах», — считает Виталий. В департаменте образования также отметили, что молодой педагог расстроена событием. Но оставить без реакции данный поступок чиновники не смогли. Ранее «Наш город» писал, что тюменские школы достаточно часто признаются виновными в необеспечении безопасности для школьников из-за чего им приходится выплачивать пострадавшим крупные суммы. Некоторые случаи достаточно однозначны и требуют санкций для образовательного учреждения, но есть исключения. Читайте также: Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов Очнулся — гипс и куча денег! Сколько платят тюменские школы за травмы учеников? В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок