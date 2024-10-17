nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 06:07

Published 17 октября, 06:07

Modified 17 октября, 06:09

Updated 17 октября, 06:09

Тюменцы встали на защиту уволенной учительницы

Тюменцы встали на защиту уволенной учительницы

17 октября 2024, 06:07
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Жители Тюмени встали на защиту учительницы, которую уволили из школы после того, как она в личном блоге обматерила детей. Местные готовы подписывать петицию за ее возвращение к должности.
«Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать. Ко мне придет мой класс, если они еще раз что-то сделают, я готова от них отказаться», — сказала педагог в своих социальных сетях.
«Это мелкие ублюдки!». Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях. ВИДЕО
Узнать подробнее

Инцидент произошел два года, однако, видео, где женщина рассуждает о своей работе появилось в общем доступе только сейчас. Педагога сразу уволили.

«Учитель — это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете. И поэтому департамент образования администрации города Тюмени считает, что подобное поведение для педагога недопустимо», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.

Тюменцы, на удивление, поддержали педагога, отметив, что разделяют ее чувства.

«Как можно о 63 школе высказаться без матов?!», — спрашивает Женя.
«А что она не так сказала! Имидж профессии учитель опустили ниже плинтуса! Раньше учителей уважали и боялись! А сейчас с одной стороны дети без совести и чести и воспитания, с другой стороны яжемамки и яжепапки!», — недоумевает Андрей.
«Если будет петиция на ее возвращение, скидывайте, подпишу», — предлагает Олег.
«Вот именно благодаря таким эффективным директорам вся школьная система превратилась в сплошные отчёты и очковтирательство. Им важнее перед начальником из департамента проснуться пониже да лизнуть поглубже.Проще уволить, а оставшихся математичек нагрузить дополнительными часами заместо уволенной коллеги.Это проще чем вникать, что видео 2 года назад, что наверно нужно разобраться в причинах», — считает Виталий.

В департаменте образования также отметили, что молодой педагог расстроена событием. Но оставить без реакции данный поступок чиновники не смогли.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские школы достаточно часто признаются виновными в необеспечении безопасности для школьников из-за чего им приходится выплачивать пострадавшим крупные суммы. Некоторые случаи достаточно однозначны и требуют санкций для образовательного учреждения, но есть исключения.

Читайте также:
Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантовОчнулся — гипс и куча денег! Сколько платят тюменские школы за травмы учеников?В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Работа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика