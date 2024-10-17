Тюменцы встали на защиту уволенной учительницы

Posted 17 октября, 06:07
Published 17 октября, 06:07
Modified 17 октября, 06:09
Updated 17 октября, 06:09
«Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать. Ко мне придет мой класс, если они еще раз что-то сделают, я готова от них отказаться», — сказала педагог в своих социальных сетях.
Инцидент произошел два года, однако, видео, где женщина рассуждает о своей работе появилось в общем доступе только сейчас. Педагога сразу уволили.
«Учитель — это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете. И поэтому департамент образования администрации города Тюмени считает, что подобное поведение для педагога недопустимо», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.
Тюменцы, на удивление, поддержали педагога, отметив, что разделяют ее чувства.
«Как можно о 63 школе высказаться без матов?!», — спрашивает Женя.
«А что она не так сказала! Имидж профессии учитель опустили ниже плинтуса! Раньше учителей уважали и боялись! А сейчас с одной стороны дети без совести и чести и воспитания, с другой стороны яжемамки и яжепапки!», — недоумевает Андрей.
«Если будет петиция на ее возвращение, скидывайте, подпишу», — предлагает Олег.
«Вот именно благодаря таким эффективным директорам вся школьная система превратилась в сплошные отчёты и очковтирательство. Им важнее перед начальником из департамента проснуться пониже да лизнуть поглубже.Проще уволить, а оставшихся математичек нагрузить дополнительными часами заместо уволенной коллеги.Это проще чем вникать, что видео 2 года назад, что наверно нужно разобраться в причинах», — считает Виталий.
В департаменте образования также отметили, что молодой педагог расстроена событием. Но оставить без реакции данный поступок чиновники не смогли.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские школы достаточно часто признаются виновными в необеспечении безопасности для школьников из-за чего им приходится выплачивать пострадавшим крупные суммы. Некоторые случаи достаточно однозначны и требуют санкций для образовательного учреждения, но есть исключения.