Страшная авария под Тюменью унесла жизни двух молодых людей

Posted 17 октября, 14:42
Published 17 октября, 14:42
Modified 17 октября, 14:44
Updated 17 октября, 14:44
Подробности аварии стали известны только спустя сутки. Примерно в полночь на 4-м километре дороги 22-летний водитель не справился с управлением своим Mitsubishi Lancer, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Водитель и пассажир, 21-летний молодой человек, погибли на месте, несмотря на быструю помощь медиков. 22-летняя девушка и 17-летний подросток были госпитализированы с различными травмами.
По данным управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области, все жертвы и пострадавшие были без пристегнутых ремней безопасности.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства этой трагедии.
Ранее глава СК Бастрыкин заинтересовался аварией с автобусом в Тюменской области. Из-за съехавшего в кювет микроавтобуса пострадали 8 человек.