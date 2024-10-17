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Posted 17 октября, 14:42

Published 17 октября, 14:42

Modified 17 октября, 14:44

Updated 17 октября, 14:44

Два человека погибли и еще двое серьезно пострадали в результате ДТП под Тюменью

Страшная авария под Тюменью унесла жизни двух молодых людей

17 октября 2024, 14:42
Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области

Два человека погибли и еще двое серьезно пострадали в результате ДТП под Тюменью

15 октября ночью на дороге Тюмень — Боровское — Мостовское произошла серьезная авария, в результате которой два человека погибли, еще двое получили различные травмы.

Подробности аварии стали известны только спустя сутки. Примерно в полночь на 4-м километре дороги 22-летний водитель не справился с управлением своим Mitsubishi Lancer, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель и пассажир, 21-летний молодой человек, погибли на месте, несмотря на быструю помощь медиков. 22-летняя девушка и 17-летний подросток были госпитализированы с различными травмами.

По данным управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области, все жертвы и пострадавшие были без пристегнутых ремней безопасности.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства этой трагедии.

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Ранее глава СК Бастрыкин заинтересовался аварией с автобусом в Тюменской области. Из-за съехавшего в кювет микроавтобуса пострадали 8 человек.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Автомобилисты#Новости тюмени
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