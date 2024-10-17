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Posted 17 октября, 11:55

Published 17 октября, 11:55

Modified 17 октября, 11:57

Updated 17 октября, 11:57

Семья из Тюменской области взялась за перевоспитание 15-летнего мажора

Семья из Тюменской области взялась за перевоспитание 15-летнего мажора

17 октября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Семья Калинчевых из Тюмени согласилась принять к себе на перевоспитание 15-летнего москвича Кирилла Лобанова. Они приняли участие в новом сезоне шоу «Чадо из ада» на телеканале «Ю».

По словам тюменки Светланы, у них есть финансовые трудности, поскольку в семье четверо дочерей. Общий доход семьи составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Супруг Светланы работает водителем-экспедитором. Несмотря на скромный общий доход, каждая из четырех дочерей отправляется на отдых на море раз в год.

Юный москвич Кирилл, напротив, привык получать от отца крупные суммы. Например, ему выдали полтора миллиона рублей на свои нужды.

Отметим, что выпуск с семьей Калинчевых выйдет на этой неделе в социальной сети «ВКонтакте» телеканала.

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Ранее «Наш город» писал о причинах детского травматизма в Тюмени. На первом месте — падение из окон.

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