Семья из Тюменской области взялась за перевоспитание 15-летнего мажора

Posted 17 октября, 11:55
Published 17 октября, 11:55
Modified 17 октября, 11:57
Updated 17 октября, 11:57
По словам тюменки Светланы, у них есть финансовые трудности, поскольку в семье четверо дочерей. Общий доход семьи составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц.
Супруг Светланы работает водителем-экспедитором. Несмотря на скромный общий доход, каждая из четырех дочерей отправляется на отдых на море раз в год.
Юный москвич Кирилл, напротив, привык получать от отца крупные суммы. Например, ему выдали полтора миллиона рублей на свои нужды.
Отметим, что выпуск с семьей Калинчевых выйдет на этой неделе в социальной сети «ВКонтакте» телеканала.
Ранее «Наш город» писал о причинах детского травматизма в Тюмени. На первом месте — падение из окон.