Пермская ЦБК за 5 лет высадила в Прикамье свыше 12 млн деревьев

Posted 17 октября, 09:57
Published 17 октября, 09:57
Modified 17 октября, 09:57
Updated 17 октября, 09:57
Компания также является одним из крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.
ПЦБК рассматривает охрану окружающей среды как важный аспект своей деятельности. Она регулярно участвует в проектах по восстановлению лесов и повышению биоразнообразия водоемов. Компания арендует более 400 тыс. гектаров лесных угодий, где заготавливает березу для производства бумаги, а на ее месте высаживает ель. Основной принцип — за каждый вырубленный гектар восстанавливать аналогичное количество, пишет properm.ru.
В 2024 году ПЦБК успешно реализовала восстановительные мероприятия на площади почти 2000 гектаров, включая высадку более 700 гектаров молодого леса. За последние пять лет было высажено свыше 12 миллионов саженцев на территории в 3686 гектаров, а общая площадь восстановленных лесов превысила 13 тысяч гектаров. При этом всё чаще используются саженцы с закрытой корневой системой.
Кроме того, каждый год предприятие проводит зарыбление водоемов в Пермском крае и других областях. Например, 7 октября организация выпустила 2,2 тысячи экземпляров молоди белого амура в Нытвенский пруд, который является одним из крупнейших искусственных водоемов европейской части России.
За последние пять лет сотрудники предприятия выпустили в водоемы почти 20 тысяч рыб различных видов. Более 9 тысяч мальков белого амура были запущены в Суксунский пруд в Пермском крае, а более 2 тысяч — в Заинское водохранилище в Татарстане. В 2022 году организация выпустила 6,5 тысячи мальков редкой стерляди в Камское водохранилище.
Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что мероприятия по восстановлению природных ресурсов составляют лишь часть стратегии компании по охране экологии. Организация также модернизирует очистные сооружения и снижает расход воды. Для защиты лесов используется макулатура в качестве основного сырья для производства картона, что способствует развитию экономики замкнутого цикла.
Напомним, что в июне 2024 года ПЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. В мае компания стала первым предприятием в целлюлозно-бумажной индустрии, вошедшим в государственный реестр утилизаторов.