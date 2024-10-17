Пермская ЦБК за 5 лет высадила в Прикамье свыше 12 млн деревьев

В 2024 году ПЦБК успешно реализовала восстановительные мероприятия на площади почти 2000 гектаров, включая высадку более 700 гектаров молодого леса. За последние пять лет было высажено свыше 12 миллионов саженцев на территории в 3686 гектаров, а общая площадь восстановленных лесов превысила 13 тысяч гектаров. При этом всё чаще используются саженцы с закрытой корневой системой.