nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:49

Published 17 октября, 10:49

Modified 17 октября, 10:51

Updated 17 октября, 10:51

От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области

От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области

17 октября 2024, 10:49
Фото: ТЭО
В Тюменской области на протяжении нескольких лет наблюдается позитивная тенденция к снижению количества новых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Работа регионального оператора в этом направлении также позволяет быстро обнаружить места скопления мусора и привести их в порядок.

В 2019 году в Тюменской области было обнаружено и ликвидировано 25 несанкционированных свалок ТКО. На следующий год это число снизилось до 18, что говорит о положительных изменениях в организации системы обращения с коммунальными отходами и их вывозе из мест, которые для этого не предназначены. В 2021 году ситуация осталась стабильной: сотрудники регионального оператора снова привели в порядок 18 локаций.

В 2022 году обстановка вновь улучшилась — количество обнаруженных и ликвидированных свалок составило 15. На протяжении 2023 года специалисты нашли всего 7 несанкционированных мест накопления ТКО. Подобная тенденция свидетельствует о растущем внимании населения и органов власти к вопросам чистоты и экологии региона. Все проблемные точки привели в порядок в самые короткие сроки.

Работа в этом направлении продолжается и усилия по борьбе с несанкционированным размещением отходов приносят свои плоды. Например, в течение этого года в Тюменской области обнаружено только 3 несанкционированных места размещения твёрдых коммунальных отходов. Одно уже ликвидировано, по двум оставшимся срок, предусмотренный действующим законодательством на ликвидацию свалок, не истек, меры принимаются, — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ТЭО

Отметим, о проблемных точках работники регионального оператора узнают в результате собственного мониторинга, из сообщений, поступающих от неравнодушных граждан, а также внимательно относятся к публикациям в социальных сетях. В случае подтверждения информации и выявления свалки ТКО экологи компании документируют данный факт, проводят необходимые исследования и принимают меры по ликвидации отходов. Для этого они устанавливают собственника земельного участка, который обязан привести территорию в порядок, информируют органы местного самоуправления и органы, осуществляющие государственный экологический надзор.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#ООО "ТЭО"#Экология#Мусор#Отходы#Свалки#Вывоз ТКО#ТЭО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика