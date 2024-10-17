От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области

Posted 17 октября, 10:49
Published 17 октября, 10:49
Modified 17 октября, 10:51
Updated 17 октября, 10:51
В 2019 году в Тюменской области было обнаружено и ликвидировано 25 несанкционированных свалок ТКО. На следующий год это число снизилось до 18, что говорит о положительных изменениях в организации системы обращения с коммунальными отходами и их вывозе из мест, которые для этого не предназначены. В 2021 году ситуация осталась стабильной: сотрудники регионального оператора снова привели в порядок 18 локаций.
В 2022 году обстановка вновь улучшилась — количество обнаруженных и ликвидированных свалок составило 15. На протяжении 2023 года специалисты нашли всего 7 несанкционированных мест накопления ТКО. Подобная тенденция свидетельствует о растущем внимании населения и органов власти к вопросам чистоты и экологии региона. Все проблемные точки привели в порядок в самые короткие сроки.
Работа в этом направлении продолжается и усилия по борьбе с несанкционированным размещением отходов приносят свои плоды. Например, в течение этого года в Тюменской области обнаружено только 3 несанкционированных места размещения твёрдых коммунальных отходов. Одно уже ликвидировано, по двум оставшимся срок, предусмотренный действующим законодательством на ликвидацию свалок, не истек, меры принимаются, — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, о проблемных точках работники регионального оператора узнают в результате собственного мониторинга, из сообщений, поступающих от неравнодушных граждан, а также внимательно относятся к публикациям в социальных сетях. В случае подтверждения информации и выявления свалки ТКО экологи компании документируют данный факт, проводят необходимые исследования и принимают меры по ликвидации отходов. Для этого они устанавливают собственника земельного участка, который обязан привести территорию в порядок, информируют органы местного самоуправления и органы, осуществляющие государственный экологический надзор.