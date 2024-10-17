От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области

В 2019 году в Тюменской области было обнаружено и ликвидировано 25 несанкционированных свалок ТКО. На следующий год это число снизилось до 18, что говорит о положительных изменениях в организации системы обращения с коммунальными отходами и их вывозе из мест, которые для этого не предназначены. В 2021 году ситуация осталась стабильной: сотрудники регионального оператора снова привели в порядок 18 локаций.