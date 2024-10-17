Может, это не случайно? В Тюменской области шахматистам не дают защитить свою честь

Posted 17 октября, 11:12
Published 17 октября, 11:12
Modified 17 октября, 12:09
Updated 17 октября, 12:09
Как сообщил в социальных сетях района тренер местной команды, сначала ему отказали в транспорте для детей еще весной, сообщив, что все автобусы, которые могли бы доставить команду в Ишим на соревнования, заняты, поскольку используются для помощи тем, кто пострадал от паводка.
Затем случай повторился уже недавно, тренеру сказали, что детей некому везти, потому что автобус будет занят участниками соревнований детей по гиревому спорту, хотя на момент этих состязаний свободный автобус, по словам педагога, был.
Также тренеру предложили взять все в свои руки и отвезти детей самостоятельно. Команда состоит из шести детей.