Может, это не случайно? В Тюменской области шахматистам не дают защитить свою честь

Как сообщил в социальных сетях района тренер местной команды, сначала ему отказали в транспорте для детей еще весной, сообщив, что все автобусы, которые могли бы доставить команду в Ишим на соревнования, заняты, поскольку используются для помощи тем, кто пострадал от паводка.