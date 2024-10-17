nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 11:12

Published 17 октября, 11:12

Modified 17 октября, 12:09

Updated 17 октября, 12:09

В Тюменской области шахматистам не дают защитить свою честь

Может, это не случайно? В Тюменской области шахматистам не дают защитить свою честь

17 октября 2024, 11:12
Фото: 1MI

В Тюменской области шахматистам не дают защитить свою честь

В Вагайском районе Тюменской области пост с жалобой опубликовали местные шахматисты. Второй год подряд им не дают возможности защитить свою честь и выступить на одном из турниров, отдавая предпочтение другим спортсменам.

Как сообщил в социальных сетях района тренер местной команды, сначала ему отказали в транспорте для детей еще весной, сообщив, что все автобусы, которые могли бы доставить команду в Ишим на соревнования, заняты, поскольку используются для помощи тем, кто пострадал от паводка.

Затем случай повторился уже недавно, тренеру сказали, что детей некому везти, потому что автобус будет занят участниками соревнований детей по гиревому спорту, хотя на момент этих состязаний свободный автобус, по словам педагога, был.

Также тренеру предложили взять все в свои руки и отвезти детей самостоятельно. Команда состоит из шести детей.

Злоумышленники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми по скану паспорта
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местная жительница ударила полицейского ногой в глаз.

Читайте также:
Жительница Тюмени ударила полицейского ногой в глазТюменцы собирают подписи за возвращение в школу уволенной со скандалом учительницыМорпеха из Тюмени убило беспилотником в Курской области
#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Скандалы#Шахматы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика