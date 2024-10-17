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Posted 17 октября, 11:17

Published 17 октября, 11:17

Modified 17 октября, 11:19

Updated 17 октября, 11:19

Экономист Дудчак: Россия смогла импортозаместить птицу и мясо

17 октября 2024, 11:17
Эксперт признал серьезный прогресс в сфере импортозамещения продуктов питания и отметил, что экспорт сельхозпродукции уже превысил по объемам экспорт вооружений. Экономист добавил, что говорить об окончании процесса импортозамещения пока рано.

«Ридус» попросил экономиста Александра Дудчака прокомментировать высказывание представителя Роспотребнадзора Екатерины Голиковой о том, что в области продуктов питания импортозамещение в нашей стране практически завершено. По его словам, Россия смогла достичь заметного прогресса в данном направлении и может удовлетворить собственные потребности почти во всех видах продовольствия.

Собеседник издания пояснил, что сильная зависимость наблюдалась в семенном фонде. Например, у свеклы 80-90% его составляли зарубежные поставки. Однако, сейчас процесс импортозамещения запущен и Россия укрепила свою продовольственную безопасность. Также страна экспортирует сельхозпродукцию в значительных объемах. На сегодняшний день по выручке данный тип экспорта уже обошел экспорт вооружений.

Экономист отметил, что весьма успешно импортозамещение идет по мясу. Так никаких проблем уже нет с мясом птицы и некоторые задачи осталось решить по крупному рогатому скоту. В целом Россия в этом плане уже может ни от кого не зависеть. Однако, по словам Дудчака, пока ещё рано говорить о завершении процесса импортозамещения.

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