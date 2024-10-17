Экономист Дудчак: Россия смогла импортозаместить птицу и мясо

Экономист отметил, что весьма успешно импортозамещение идет по мясу. Так никаких проблем уже нет с мясом птицы и некоторые задачи осталось решить по крупному рогатому скоту. В целом Россия в этом плане уже может ни от кого не зависеть. Однако, по словам Дудчака, пока ещё рано говорить о завершении процесса импортозамещения.