Экономист Дудчак: Россия смогла импортозаместить птицу и мясо

Posted 17 октября, 11:17
Published 17 октября, 11:17
Modified 17 октября, 11:19
Updated 17 октября, 11:19
«Ридус» попросил экономиста Александра Дудчака прокомментировать высказывание представителя Роспотребнадзора Екатерины Голиковой о том, что в области продуктов питания импортозамещение в нашей стране практически завершено. По его словам, Россия смогла достичь заметного прогресса в данном направлении и может удовлетворить собственные потребности почти во всех видах продовольствия.
Собеседник издания пояснил, что сильная зависимость наблюдалась в семенном фонде. Например, у свеклы 80-90% его составляли зарубежные поставки. Однако, сейчас процесс импортозамещения запущен и Россия укрепила свою продовольственную безопасность. Также страна экспортирует сельхозпродукцию в значительных объемах. На сегодняшний день по выручке данный тип экспорта уже обошел экспорт вооружений.
Экономист отметил, что весьма успешно импортозамещение идет по мясу. Так никаких проблем уже нет с мясом птицы и некоторые задачи осталось решить по крупному рогатому скоту. В целом Россия в этом плане уже может ни от кого не зависеть. Однако, по словам Дудчака, пока ещё рано говорить о завершении процесса импортозамещения.