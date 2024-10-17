Дальний Восток стал излюбленным местом Жителей Тюмени в бархатный сезон-2024

Динамично растущими по количеству путешественников регионами год к году стали Приморский край, Якутия и Хабаровский край. В каждый из них туристический поток из Тюменской области увеличился в 1,5 раза. При этом отмечается, что приезжающие на отдых и экскурсии стали активнее пользоваться мобильной связью. На Дальнем Востоке в сентябре было потрачено на 56% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году. Кроме того, на 17% вырос и голосовой трафик.