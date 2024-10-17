Дальний Восток стал излюбленным местом Жителей Тюмени в бархатный сезон-2024

Posted 17 октября, 09:18
Published 17 октября, 09:18
Modified 17 октября, 09:20
Updated 17 октября, 09:20
Аномально теплый первый месяц осени фактически подарил жителям Тюменской области дополнительный месяц лета. Путешественники решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные маршруты. По итогам исследования, регион вошел в ТОП-20 рейтинга, где одним из самых популярных направлений для отдыха в бархатном сезоне 2024 года стал Дальний Восток. Сообщается, что востребованность поездок сюда увеличилась сразу на 34% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым часто посещаемым регионом стала Амурская область, которая приняла 23% отдыхающих. За ней следуют Приморский край — 16% и Якутия — 15%.
Динамично растущими по количеству путешественников регионами год к году стали Приморский край, Якутия и Хабаровский край. В каждый из них туристический поток из Тюменской области увеличился в 1,5 раза. При этом отмечается, что приезжающие на отдых и экскурсии стали активнее пользоваться мобильной связью. На Дальнем Востоке в сентябре было потрачено на 56% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году. Кроме того, на 17% вырос и голосовой трафик.
Растет популярность также южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Тюменской области в этом направлении увеличилось на 17%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 47% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.
Интересно, что постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По информации Корпорации Туризм.РФ, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается в Приморском крае и на Кубани