В Тюмени учитель материт детей, а участники СВО готовятся выйти на митинг

А вот врачи предлагают другой вариант. По их словам, оптимальный возраст для первого рождения ребенка находится в диапазоне от 20 до 35 лет. Этот период считается наиболее безопасным с точки зрения здоровья как матери, так и ребенка. Да и рекомендации о многорождении тоже отсеиваются, не каждая женщина сможет физически справиться с этим.