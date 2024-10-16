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Posted 16 октября, 12:59

Published 16 октября, 12:59

Modified 16 октября, 13:01

Updated 16 октября, 13:01

В Тюмени учитель материт детей, а участники СВО готовятся выйти на митинг

В Тюмени учитель материт детей, а участники СВО готовятся выйти на митинг

16 октября 2024, 12:59
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В Тюмени появился ролик двухлетней давности, который не порадовал общественность — учитель крайне неприятно высказался о школе и учителях. Участникам СВО при этом разрешили митинг по защите своих прав, но с нюансом.

Мелкие ублюдки!

Учительница высказала свое мнение о работе в одной из Тюменских школ. Поделилась им молодая педагог в телеграме в личных сообщениях. Как оказалось, само видео было записано еще два года назад, но высказывания там были такие, что учителя все равно решили быстро уволить.

В ролике девушка признается, что ненавидит детей, сидит на работе только из-за зарплаты и готова отказаться от своего класса.

«Это мелкие ублюдки!». Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях. ВИДЕО
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Прямой разговор

Губернатор Александр Моор ответит на вопросы жителей региона на прямой линии. А пока — можно заготовить ему эти самые вопросы. Этим и занялись жители региона, начав задавать ему вопросы в социальных сетях. Касаются они разных проблем, — инфраструктура, дороги и удобства, которые оказываются удобными не для всех, а также экологическая обстановка и река Тура.

Пройдет прямая линия 22 октября.

Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?
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Митинг с нюансом

Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени. Но вот только не в той мере, в котором ожидали ветераны. Оказывается, первый раз забраковав проведение митинга, администрация решила пойти другим путем. Теперь, в дату, назначенную на собрание, на площади планируют провести военно-патриотическую акцию.

Ветеранам при этом не отказали, они могут устроить пикет на углу Комсомольского сквера. И пикет при этом все же состоится.

Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс
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А когда рожать?

Спор на фоне демографии произошел в Тюмени. Врачи и депутаты начали обсуждать допустимый детородный возраст. В госдуме при этом уже предлагали девушкам рожать в 18-19 лет. Некоторые называют тех, кто рожает в 27 — старородящими, но рекомендация при этом осталась одна — детей нужно заводить больше.

А вот врачи предлагают другой вариант. По их словам, оптимальный возраст для первого рождения ребенка находится в диапазоне от 20 до 35 лет. Этот период считается наиболее безопасным с точки зрения здоровья как матери, так и ребенка. Да и рекомендации о многорождении тоже отсеиваются, не каждая женщина сможет физически справиться с этим.

Время рожать: депутаты и врачи поспорили о детородном возрасте тюменок
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Древнейший обман от древнейшей профессии

Работницы рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, после чего перестают выходить на связь. При этом обратиться к сотрудникам потерпевшие не могут. То ли из-за чувства стыда, то ли из-за того, что понимают, что это не поможет.

Зачастую под видом проституток работают и интернет-мошенники. Аферисты создают фейковые аккаунты проституток в соцсетях, находят клиентов, также берут денежные средства за предоплату, после чего исчезают. Чаще всего таких можно встретить в приложениях для знакомств.

Тюменские проститутки «кидают» клиентов на деньги
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