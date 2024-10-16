В Тюмени появится новое колесо обозрения и парк аттракционов

Ранее появилась информация о возвращении колеса обозрения из Воронежа в Тюмень, которое ранее уже стояло в нашем городе. Но, по сведениям Городского парка культуры и отдыха, это колесо никогда не использовалось в Тюмени и было изготовлено специально для Воронежа. Решение о его перемещение было связано со снижением туристического потока в регионе.