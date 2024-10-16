В Тюмени появится новое колесо обозрения и парк аттракционов

Posted 16 октября, 14:48
Published 16 октября, 14:48
Modified 16 октября, 14:50
Updated 16 октября, 14:50
В скором времени в Тюмени может появиться еще одно колесо обозрения. Компания «Городской парк культуры и отдыха», которая владеет аттракционами на Цветном бульваре, приступила к переговорам с городской администрацией относительно выбора подходящего места. Среди наиболее вероятного обсуждается сквер Депутатов.
Ранее появилась информация о возвращении колеса обозрения из Воронежа в Тюмень, которое ранее уже стояло в нашем городе. Но, по сведениям Городского парка культуры и отдыха, это колесо никогда не использовалось в Тюмени и было изготовлено специально для Воронежа. Решение о его перемещение было связано со снижением туристического потока в регионе.
Руководитель ГПКиО Альберт Тагиров сообщил изданию «Тюменская область сегодня», о процессе согласования с мэрией вопроса о выделении участка под установку развлекательного объекта.
«Наша цель — не просто установить колесо, но и гармонично вписать его в окружающий ландшафт, сохранив при этом зеленые насаждения, дорожки и зоны для отдыха», — заявил он.
Кроме того, Тагиров отметил, что вскоре в сквере депутатов может появиться целый аттракционный комплекс. В Восточной части города назрела такая необходимость для полноценного семейного отдыха.
«Точные сроки реализации проекта пока не определены, поскольку не все зависит от нас. Однако мы сделаем все возможное, чтобы проект стартовал как можно скорее, — подчеркнули в ГПКиО.
Также сообщается, что комплекс аттракционов в сквере Депутатов будет существенно отличаться от того, что уже реализовано на Цветном бульваре. Организаторы намерены сделать акцент на детях дошкольного и младшего школьного возраста. Таким образом у родителей с маленькими детьми появится возможность посещения места для отдыха в шаговой доступности.
В ходе установки аттракциона будут учтены ряд факторов, включая ветровые нагрузки, наличие беспрепятственного подъезда спецтехники, специфику почвы, а также много другое.
Руководство ГПКиО не раскрывает сроки реализации проекта, отмечая необходимость выполнения уже намеченных проектов.
Ранее сообщалось, что в Тюмени появится новый термальный источник площадью в 800 «квадратов». В честь открытия всех посетителей ждет интерактивная программа в стиле олимпиады 80-х.