Тюменскую область и Татарстан свяжет туристический маршрут

Posted 16 октября, 05:19
Published 16 октября, 05:19
Modified 16 октября, 08:46
Updated 16 октября, 08:46
Как пояснили в информационном центра правительства Тюменской области, впервые идя создания научно-популярного была озвучена в феврале этого года в Тобольске. В настоящее время она уже реализована.
По словам директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, уже сегодня туристы могут отправиться в путешествие.
«Маршрут включает не только музеи, но и концептуальные фестивали, театральные представления, экскурсии. Между аэропортами Бегишево и Ремезов курсирует прямой рейс», — отметила Трофимова.
В честь запуска нового туристического маршрута 19 и 20 октября в Татарстане пройдет фестиваль «Мы и Менделеевск». В его рамках будет работать выездная резиденция-лаборатория «Среда Менделеева» и организуют музейно-театральную программу.
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольской деревне Шестакова появился новый геотермальный курорт. На территории обустроены бассейн с гидромассажными пушками и джакузи, кафе, административное здание с комфортной зоной отдыха. Данный инвестиционный проект был реализован компанией «Тюменские минеральные воды».