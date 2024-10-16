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Posted 16 октября, 05:19

Published 16 октября, 05:19

Modified 16 октября, 08:46

Updated 16 октября, 08:46

Тюменскую область и Татарстан свяжет туристический маршрут

Тюменскую область и Татарстан свяжет туристический маршрут

16 октября 2024, 05:19
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
Туристический маршрут «Музейная линия Менделеева» соединит Тюменскую область и Татарстан. Он свяжет города Тобольск и Менделеевск.

Как пояснили в информационном центра правительства Тюменской области, впервые идя создания научно-популярного была озвучена в феврале этого года в Тобольске. В настоящее время она уже реализована.

По словам директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, уже сегодня туристы могут отправиться в путешествие.

«Маршрут включает не только музеи, но и концептуальные фестивали, театральные представления, экскурсии. Между аэропортами Бегишево и Ремезов курсирует прямой рейс», — отметила Трофимова.

В честь запуска нового туристического маршрута 19 и 20 октября в Татарстане пройдет фестиваль «Мы и Менделеевск». В его рамках будет работать выездная резиденция-лаборатория «Среда Менделеева» и организуют музейно-театральную программу.

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма
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Ранее «Наш Город» писал, что в тобольской деревне Шестакова появился новый геотермальный курорт. На территории обустроены бассейн с гидромассажными пушками и джакузи, кафе, административное здание с комфортной зоной отдыха. Данный инвестиционный проект был реализован компанией «Тюменские минеральные воды».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Касается каждого#Новости тюмени#Тобольск#Туристы#Татарстан#Путешествия
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