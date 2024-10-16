СУЭНКО обновила подсветку Знаменского собора в Тюмени

В рамках проекта «Светлые кварталы» оборудование заменялось на более эффективное и энергосберегающее. Кроме того, при модернизации внедрялась система цифровой модели сети наружного освещения. В декабре 2023 года для реконструкции были выбраны кварталы улиц Пермякова — Текстильной — Рижской, а также Семакова — Кирова — Хохрякова — Володарского. На этих территориях устаревшие светильники заменили на светодиодные, произведенные на курганском заводе и дающие высокую освещенность. Они не только успешно работают при низких температурах, но и потребляют электроэнергии на 38% меньше.