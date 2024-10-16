СУЭНКО обновила подсветку Знаменского собора в Тюмени

Posted 16 октября, 06:24
Published 16 октября, 06:24
Modified 16 октября, 06:26
Updated 16 октября, 06:26
Осенью здание Знаменского кафедрального собора по улице Семакова, 13 преобразила новая художественная подсветка. При разработке проекта учитывались архитектурные особенности храма. Особое внимание в освещении, стремясь подчеркнуть всю красоту столь значимого строения, уделялось куполам, шатру и апсиде. Всего было установлено 8 специализированных опор освещения и 25 прожекторов. Энергетики проложили более 200 метров кабеля с последующим благоустройством территории.
15 октября в ходе рабочей встречи глава Тюмени Максим Афанасьев, представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров и директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин осмотрели, как новая подсветка фасадов выделила форму храма в темное время суток.
В Тюмени более 200 объектов культурного наследия, и в последнее время они все больше восстанавливаются и реставрируются частными инвесторами. Сегодня мы включили архитектурную подсветку Знаменского собора благодаря поддержке СУЭНКО, и я очень благодарен им за такой значительный вклад в благое дело и развитие городской инфраструктуры, — подчеркнул Максим Афанасьев.
После сноса Благовещенского собора в 1932 году Знаменский кафедральный собор стал главным и одним из старейших православных храмов областной столицы. Энергетики приступили к реализации планов сразу после получения благословения от отца Дмитрия, митрополита Тобольского и Тюменского. Строительство велось без остановки работы кафедрального собора и с соблюдением режима тишины во время службы.
Это не окончательный результат. У нас большие планы на всю Тюмень. Касаются они не только освещения. Важно создать современнейшую новую инфраструктуру, которая будет достойна такого динамично развивающего и быстрорастущего города. Надеюсь, что Тюмень преобразится в ближайшей перспективе, чтобы стать новой, красивой, светлой и безопасной, — прокомментировал обновление инвестор Алексей Бобров.
В рамках проекта «Светлые кварталы» оборудование заменялось на более эффективное и энергосберегающее. Кроме того, при модернизации внедрялась система цифровой модели сети наружного освещения. В декабре 2023 года для реконструкции были выбраны кварталы улиц Пермякова — Текстильной — Рижской, а также Семакова — Кирова — Хохрякова — Володарского. На этих территориях устаревшие светильники заменили на светодиодные, произведенные на курганском заводе и дающие высокую освещенность. Они не только успешно работают при низких температурах, но и потребляют электроэнергии на 38% меньше.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.