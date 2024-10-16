«РТКОММ» снизил цены до 50% на комплекты спутникового интернета SenSat

«РТКОММ» оказывает услуги спутниковой связи клиентам на любых труднодоступных и отдаленных территориях, где недостаточно развиты или отсутствуют мобильные и проводные телекоммуникации. Оператор системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и корпоративных заказчиков. Клиентам, чья деятельность связана с морским транспортом, «РТКОММ» оказывает услугу «Морской VSAT» и комплексные спутниковые решения для судов. Частным пользователям компания предлагает широкополосный доступ к спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.