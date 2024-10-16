«РТКОММ» снизил цены до 50% на комплекты спутникового интернета SenSat

Posted 16 октября, 15:21
Published 16 октября, 15:21
Modified 16 октября, 15:23
Updated 16 октября, 15:23
По условиям предложения с 10 октября до 30 декабря 2024 года новые пользователи услуги могут приобрести комплект спутникового оборудования в Ka- или Ku-диапазоне со скидкой до 50%*.
Михаил Муттерперл, коммерческий директор АО «РТКомм.РУ»:
«По традиции новогодние каникулы мы проводим в кругу семьи, смотрим любимые фильмы онлайн, общаемся в соцсетях и созваниваемся в мессенджерах с родными и друзьями из других городов. Без надежной связи в это время никак не обойтись. Здесь жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов выручит спутниковый интернет SenSat, а подготовиться к праздникам без спешки и с выгодой для семейного бюджета поможет акция „Новогодние минус 50“».
Специальные цены распространяются на абонентские терминалы для доступа в интернет через космические аппараты «Ямал-601» и «Экспресс-АМУ1» в Ka-диапазоне, «Ямал-401» и «Экспресс-АМУ7» в Ku-диапазоне.
Стоимость спутникового комплекта в Ku-диапазоне для новых клиентов составит 59 990 ₽, в Ka-диапазоне для спутника «Ямал 601» — 36 900 ₽, для спутника «Экспресс-АМУ1» — 25 500 руб.
Для участия в акции пользователю необходимо приобрести, установить и активировать комплект спутникового интернета, выбрать тарифный план и заключить договор на услуги с «РТКОММ».
Зоны покрытия спутников «Экспресс-АМУ1», «Ямал-601» и «Ямал-401» доступны на интерактивной карте.
Ознакомиться с полными условиями акции на оборудование «Новогодние минус 50» можно на сайте www.sensat.ru и по телефону 8 800 70 70 244.
* Предложение действует для новых абонентов при условии 100% предоплаты и не включает расходы по доставке, монтажу и наладке оборудования.
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«РТКОММ» — крупнейший оператор рынка спутниковой связи России. По данным ComNews Research, по итогам 2023 года, пять лет подряд, компания лидирует по количеству подключенных абонентов среди российских VSAT-операторов.
«РТКОММ» оказывает услуги спутниковой связи клиентам на любых труднодоступных и отдаленных территориях, где недостаточно развиты или отсутствуют мобильные и проводные телекоммуникации. Оператор системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и корпоративных заказчиков. Клиентам, чья деятельность связана с морским транспортом, «РТКОММ» оказывает услугу «Морской VSAT» и комплексные спутниковые решения для судов. Частным пользователям компания предлагает широкополосный доступ к спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.